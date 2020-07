El problema de salud que tiene preocupada a Toñi Moreno: "Voy a hacerme pruebas" Ecoteuve.es 23/07/2020 - 16:51 0 Comentarios

La presentadora de Telecinco comparte sus miedos en su canal de Mtmad

Toñi Moreno ha dedicado la última entrega de su programa en Mtmad a hablar sobre su salud. La presentadora de Telecinco ha desvelado el problema que le preocupa y al que está intentando de ponerle solución. La ahora conductora sustituta de Emma García en Viva la vida ha acudido al oftalmólogo después de sufrir una pérdida de su visión.

"Yo he sido un desastre siempre en el tema de los médicos, os asustarías. Yo tenía que estar muriéndome para ir a un médico. No me gusta, soy una cagona y soy muy dejada", empieza reconociendo la gaditana antes de asegurar que ahora, que tiene 47 años, "sí me preocupa estar bien".

Lea también: El problema de salud de Kiko Matamoros que le ha obligado a pasar por quirófano: "Me va a cambiar la vida"

Toñi Moreno explica entonces que tiene que acudir al oftalmólogo para hacerse una importante revisión: "Voy a hacerme pruebas. Un día empecé a ver la tele y me di cuenta de que no leía los rótulos, que los veía fatal. Me dijeron que tenía miopía, provocada por el shock de la muerte de mi padre. Desde entonces soy super tajante con el tema de las revisiones", desvela la andaluza.

El problema de salud de Toñi Moreno

En el episodio, se puede ver cómo Moreno acude a su cita médica, donde descartan que tenga cataratas. La presentadora se ha mostrado preocupada por que su falta de vista no vaya a más. Según explica, la Degeneración Macular Asociada a la edad es una enfermedad de la visión que puede terminar en ceguera pero se puede frenar si se detecta a tiempo.

Durante su revisión, el médico ha descartado que Toñi Moreno tenga nada más que la miopía anteriormente diagnosticada. "Lo único que tienes que hacer es hacerte una revisión de vez en cuando, estar pendiente de los síntomas y ser consciente de que si tienes distorsión o manchas fijas, tienes que venir rápido y hacerte pruebas para darte el tratamiento que necesites", le informó el doctor.