El doctor Cabeza enciende a Fallarás con sus comentarios machistas: "¿Quiere venir aquí a olerme la axila?"

El doctor Alfonso Cabeza, que fue presidente del Atlético de Madrid en los 80, acudió a Todo es mentira este miércoles para hablar sobre Corinna Larsen y acabó manteniendo un rifirrafe con Cristina Fallarás a raíz de sus comentarios sobre lo que entiende como profesiones adecuadas para hombres y para mujeres.

El doctor Cabeza llamó a Corinna "pajarita". "Es más lista que el hambre. Las mujeres sois mucho más listas que los hombres", apuntó. "Tenéis un peligro tremendo, pero sois mucho más inteligentes que nosotros. Y luego en una serie de puestos lo hacéis mejor que nosotros".

Este comentario despertó la curiosidad de Marta Flich y Cristina Fallarás, que empezaban a no dar crédito a lo que estaban escuchando. "A mí una mujer bombero me suena a cachondeo. También me suena a cachondeo una comandante en el ejército. En cambio, una pediatra es una señora encantadora; una enfermera ", comentó el doctor Cabeza. "Un enfermero hombre no me parece muy bien", espetó.

"Me está explotando el cerebro", dijo Fallarás, mientras que Cabeza continuó con su argumento. "¿Tú te crees una mujer bombero ahí con la manguera?", dijo, mientras Flich y Fallarás le llamaban "machista". "No confundamos lo que es ser un hombre a ser machista. Olé una mujer femenina, tus zapatos, tu tacón alto que no una feminista a la que hay que llevar el desodorante".

Fallarás: "¿Quiere venir aquí a olerme la axila?"

En ese momento, Fallarás no pudo contenerse: "¿Quiere venir aquí a olerme la axila? Porque yo soy feminista radical". "¿Sabe lo que pasa? Que ha pasado el tiempo y ya pensamos que las mujeres y los hombres somos iguales. Es más, que las homosexuales y bisexuales podemos salir a la calle y besarnos por las esquinas".

