Marta López, rendida ante Santiago Abascal: "Es el más guapo y más completo. Me encanta" Ecoteuve.es 23/07/2020 - 15:31 0 Comentarios

"A mí, como hombre, me encanta", se sinceró la colaboradora de 'Ya es mediodía'

El programa Ya es mediodía se ha fijado en el culto al cuerpo de Santiago Abascal. "Hemos descubierto que está hecho un toro", dijo Sonsoles Ónega en el espacio de Telecinco, donde se mostraron algunas de las imágenes del líder de Vox haciendo deporte.

Marta López, colaboradora del programa, no escondió su pasión por Abascal. "¡Qué guapo! A mí me gusta. A mí, como hombre, me encanta", dijo.

"Es el político más guapo que tenemos y más completo. ¿No os parece? Físicamente es un hombre que me gusta", insistió la tertuliana ante la mirada de sus compañeros de mesa, Miguel Ángel Nicolás y Rosa Benito.

"Después de gustarte lo que te gustó, cualquier cosa es buena"

"Pero no todo es el físico en la vida", apuntó el primero. La segunda aprovechó para lanzar un dardo a Marta López. "Después de gustarte lo que te gustó, cualquier cosa es buena", dijo entre risas, en referencia a su relación con Alfonso Merlos.

"Tienes que buscarte gente mas abierta, que no sea tan radical", aprovechó para decir Miguel Ángel Nicolás.

