José Bono confiesa que se dejó de hablar con Cospedal y envía un mensaje a Juan Carlos I tras su escándalo

El exministro, protagonista de la última entrega de 'Lazos de Sangre' en TVE

José Bono fue el protagonista de la última entrega de Lazos de Sangre en Televisión Española. El programa de La 1 hizo un repaso a la vida personal y política del exministro socialista, que confesó cuál había sido el momento más duro de su vida: la prematura muerte de su madre, cuando él tenía solo 15 años, en el momento en el que iba dar a luz a su hermano pequeño.

Bono tuvo la oportunidad también de valorar la labor del Gobierno de Pedro Sánchez, al que alabó por la gestión que ha hecho durante la crisis del coronavirus. Además, lanzó una reflexión sobre la confrontación política que se ha desatado en el Congreso de los Diputados por la actitud combativa que ha mantenido la oposición en un momento tan duro como el que se ha vivido en nuestro país.

"En un momento tan difícil ver a las fuerzas políticas enfrentadas me entristeció", expresó antes de desvelar cómo lo que estaba sucediendo le ayudó a acercar posturas con un exrival político con el que había roto sus relaciones.

"Llevaba mucho tiempo sin hablar con María Dolores de Cospedal. No nos hablábamos debido a un desencuentro. La enseñanza que saqué es que la vida es más importante que la política. Me agradaría que todos los grupos políticos pudieran ponerse de acuerdo. El bienestar de los españoles vale más que los partidos", zanjó el entrevistado.

El mensaje de Bono a Juan Carlos I tras su escándalo

José Bono tuvo la oportunidad también de valorar el escándalo en el que se ha visto envuelta la Casa Real por los supuestos casos de corrupción llevados a cabo por Juan Carlos I de Borbón. ¿Está Bono decepcionado? "Decepcionado no es la palabra. Lo primero que siento es tristeza de que esto esté ocurriendo. Lo siento por el hijo, por el jefe del Estado del que no he oído a nadie hablar mal. Me parece un tipo ejemplar y me duele cuando alguien quiere imputarle lo que ha hecho el padre", dijo el manchego en una entrevista previa con Boris Izaguirre.

"El rey Juan Carlos tiene derecho como todos a la presunción de inocencia pero es verdad que su hijo ha hecho algo ejemplar y muy duro. Le ha quitado la asignación económica y ha renunciado a la herencia del padre. Eso significa que de lo que le acusan es importante", ha advertido poco antes de enviar un mensaje al exmonarca. "Si ha recibido dinero por ser jefe de estado que lo devuelva al estado. Como él mismo dijo, la justicia tiene que ser igual para todos", sentenció.