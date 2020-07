Los dos fallos que impidieron Pablo Díaz llevarse el bote de 'Pasapalabra': ¿las habrías acertado? Ecoteuve.es 23/07/2020 - 13:05 0 Comentarios

El joven tinerfeño protagoniza una gran remontada y envía a Nacho a La Silla Azul

Pasapalabra vivió este miércoles un nuevo final agónico en el duelo que Pablo Díaz y Nacho Mangut vienen protagonizando en El Rosco durante las últimas semanas. El segundo tomó la delantera, posicionándose como claro favorito para llevarse la victoria. Sin embargo, el joven tinerfeño terminó ejecutando una gran remontada, quedándose a tan solo dos definiciones de alcanzar el bote del programa.

Al final de la primera vuelta, a Pablo Díaz le restaban aún 9 palabras para completar la prueba, distancia que logró reducir en una magnífica segunda tirada en la que consiguió superar a su rival. Finalmente, al concursante se le atravesaron dos preguntas que acabó fallando.

"Campo de lava reciente con una superficie tortuosa, estéril y árida" y "Apellido del pintor del cuadro El Poeta Pobre" fueron las cuestiones que Pablo no supo responder. "Malpaís" y "Spitzweg" eran las respuestas correctas. Pablo reconoció que no se hubiera llevado el bote, porque desconocía la obra de Spitzweg. Sin embargo, lamentó no dar con la palabra 'malpaís', accidente geográfico propio de su tierra, las Islas Canarias.

Finalmente, Pablo logró acumular 23 aciertos y 2 fallos y superar a Nacho Mangut, al que envió de nuevo a la Silla Azul, por lo que su continuidad en el concurso vuelve a estar en el aire. El veterano participante no tuvo su mejor tarde al conseguir 20 aciertos y tres errores que hacen peligrar su permanencia en el programa presentado por Roberto Leal.