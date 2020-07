Cierra Sky España: la plataforma dejará de emitir el 1 de septiembre Ecoteuve.es 23/07/2020 - 12:41 0 Comentarios

La compañía se instaló en el mercado español en 2017 para competir con Netflix y HBO

A partir del 10 de agosto comenzará a desaparecer parte de su contenido

Enlaces relacionados Sky viaja a la antigua Roma con Isabella Rossellini y Liam Cunningham

Sky España cierra. La plataforma, que llegó a nuestro mercado en 2017 para competir contra Netflix o HBO, dejará de emitir el próximo 1 de septiembre, según ha anunciado en una carta dirigida a sus abonados.

Los suscriptores podrán seguir viendo su contenido hasta el 31 de agosto. No obstante, Sky España avisa que "parte del contenido desaparecerá de la plataforma el 10 de agosto debido a que los acuerdos con los proveedores llegan a su fin".

Lea también: Rossy de Palma se une a 'Little Birds', la nueva serie de Sky

"A partir del 23 de julio, si has estado suscrito a Sky pagando 6,99 al mes y no has cancelado, las renovaciones mensuales no te costarán nada, ya que queremos que tus últimas semanas con nosotros sean gratuitas", dice la compañía en un comunicado. "Si eres un usuario con una oferta gratuita, podrás seguir disfrutándola hasta el final".

Sky España quería competir con Netflix y HBO

Sky España llegó en 2017 a nuestro mercado como alternativa a Netflix y HBO. En el momento de su desembargo, ofrecía 12 canales en directo y contenido a la carta. Los canales que llegaron al acuerdo con la plataforma fueron los siguientes: FOX, FOX Life, TNT, SyFy, Calle 13, Historia, Nickelodeon, Disney Junior, Disney XD, Comedy Central, TCM y National Geographic.