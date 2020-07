Anabel Pantoja se derrumba al escuchar la rajada de su prima Isa P: "Me duele que se avergüence de mí" Ecoteuve.es 22/07/2020 - 20:12 0 Comentarios

La hija de la tonadillera carga por sorpresa contra la tertuliana de 'Sálvame'

Anabel Pantoja ha regresado este miércoles al plató de Sálvame, donde se ha enterado de una ingrata noticia. Su prima Isa ha protagonizado una polémica entrevista en una conocida revista, donde ha cargado contra ella con unas palabras por las que la tertuliana ha acabado llorando.

La hija de Isabel Pantoja ha criticado a Anabel un mes después del controvertido directo en Instagram que realizó la colaboradora, bastante perjudicada, después de una larga noche de fiesta. "Me avergüenzo de Anabel" o "Yo ahora doy menos problemas que Anabel" son algunos titulares que ha dejado la hermana de Kiko Rivera. "Si yo hubiera hecho lo mismo que Anabel, mi madre me habría crucificado", ha declarado la joven en unas declaraciones que han levantado ampollas en el programa de Telecinco.

Anabel Pantoja ha asegurado que no sabía de la existencia de esta entrevista, ya que ha desconectado totalmente durante sus vacaciones en Canarias. "Estoy regular porque aparte de que vengo de vacaciones, me he levantado y me han mandado la portada, no me encuentro bien", empezó diciendo la tertuliana. "Lo que más me duele es que se avergüence de mí", reconoció la sevillana muy dolida.

"Los problemas que doy es que quiero macarrones o chocolate y a lo mejor se descuadra la dieta, pero no he dado ningún problema más", decía enfadada Anabel antes de derrumbarse. "Me ha dolido bastante porque sabe que he encontrado mi puñetera felicidad, igual que la ha encontrado ella (...) Ella sabe que estoy ahí siempre para todos y ahora que he encontrado una vida tranquila, feliz...", decía entre lágrimas.