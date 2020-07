Un caballo boicotea la entrevista del hijo de José Bono en TVE: "¡Perdonad!" Ecoteuve.es 22/07/2020 - 18:56 0 Comentarios

Accidentada conexión en directo en 'La Mañana de La 1' con Cristina Fernández

Cristina Fernández ha conectado este miércoles en directo con el hijo de José Bono, horas antes de la emisión en La 1 de la entrega de Lazos de Sangre que analizará la figura de su padre. La Mañana de TVE entrevistó a José Bono Jr, que se encontraba en una caballeriza desde la cual quiso atender a los presentadores del programa.

Todo transcurría con normalidad hasta que una de las yeguas que se encontraban detrás de él comenzó a meterse en el plano, empujando al hijo del exministro. José Bono intentó apartarla, pero la fuerza del animal hacía que se resistiera a dejar de 'chupar cámara.

"A ver si me deja el caballo... A ver si me deja perdonad", decía agobiado Bono Jr. mientras seguía apartando al equino. "¿Qué le pasa a la yegua?", preguntaban entre risas desde el plató para quitarle hierro al asunto. "Lleva 20 minutos tranquila y en cuanto hemos conectado se ha puesto a moverse", aseguró el entrevistado.

"A mí siempre me han dicho que no hay que ponerse detrás de un caballo, por si te da una coz", le advertía con prudencia Diego Losada. "Sí, es verdad, pero estos son de confianza, me conocen", tranquilizaba el hijo del socialista. "Esta yegua se llama no lo sé, acaba de llegar nueva. In Love se llama", recordaba antes de continuar con su entrevista. "Nos ha dado la conexión", dijo José Bono Jr. antes de despedir su intervención.