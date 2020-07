"Encerrada y borracha": Jesús Calleja, en shock ante una señora que desvela cómo ha pasado la cuarentena Ecoteuve.es 22/07/2020 - 16:58 0 Comentarios

El presentador de 'Volando voy' comparte un vídeo de lo más desternillante

Jesús Calleja se encuentra durante estas semanas rodando la nueva temporada de Volando voy, programa que regresará la próxima temporada al prime time de Cuatro. En este espacio, el aventurero recorre diferentes zonas de la geografía española para descubrir historias curiosas que suceden en los pueblos más desconocidos del país.

En las últimas horas, Calleja ha compartido un vídeo en su cuenta personal de Instagram desde Pampaneira, una localidad de la Alpujarra de Granada. Entre grabación y grabación, el presentador de Mediaset ha hecho un descanso para recorrer en bicicleta la región junto a varios de sus compañeros.

En el camino, Calleja se ha cruzado con una vecina llamada Gracia, que ha sorprendido al equipo por su particular forma de ser. "Aquí no hay cloromirus (sic). Aquí bebiendo vino te quitamos el cloromirus. No hay cloromirus, con buenas jarras de vino", dice en el vídeo la señora mientras va camino de su casa.

"¿Has pasado miedo?", le pregunta Calleja, que se queda en shock con su respuesta. "Mucho, mucho, mucho, porque he estado nada más que encerrada y borracha. Me metía en la bodega y como no podía salir... de la casa a la bodega y de la bodega a casa", ha desvelado ante las risas de Calleja, al que ha invitado a su casa para que probara uno de los vinos que tomaba durante el confinamiento.