La aplaudida reacción de María Llapart ante la "interrupción infantil" que sufrió un entrevistada: "Es usted una crack"
22/07/2020 - 15:01

El hijo pequeño de una investigadora se cuela en su videollamada con La Sexta

Cuatro meses después de que Pedro Sánchez decretara el estado de alarma, y diera comienzo la cuarentena por el coronavirus, todavía hoy se siguen repitiendo escenas sorprendentes en televisión propiciadas por los 'daños colaterales' del teletrabajo. Este miércoles, una entrevistada de Al Rojo Vivo, vivió en directo una abrupta interrupción mientras trataba de hablar con María Llapart.

Clara Prats, investigadora de biología computacional de la Universidad Politécnica de Cataluña, trataba de valorar las medidas que se están adoptando ante los rebrotes de la pandemia, cuando su hijo pequeño comenzó a gritar en la habitación en la que se encontraba. "Perdón, que tengo aquí una interrupción infantil", ha tratado de excusarse, agobiada con la situación.

Enseguida, María Llapart trató de tranquilizarla, poniendo en valor el esfuerzo que estaba desarrollando: "Genial. No tenemos ningún problema. Es más valoramos muchísimo lo que está haciendo, que nos pueda hablar, que pueda leer la pantalla, que se pueda acordar de los datos y que encima esté atendiendo a su criatura. Vamos, lo que viene siendo el teletrabajo que hemos padecido durante muchísimos meses. Es usted una crack. Se lo tengo que decir. Gracias por atendernos en esa situación", aseguró la periodista, empatizando totalmente con su entrevistada.

La aplaudida reacción de María Llapart en Al Rojo Vivo

"No se preocupe. Y si tiene que parar lo dejamos ahí, que lo primero es atender a los niños. No me gusta a mí que los abandonemos por las situaciones laborales", ha continuado diciendo la presentadora, mientras la investigadora trataba de tranquilizar a su hijo.

"No quiero que se preocupe. Quiero que atienda a su bebé, que le dé la atención que merece, que no se preocupe porque todo lo demás es secundario. Vamos a tener el skype abierto y si usted después puede, porque querer ya sé que quiere, continuamos y si no encontraremos otro momento porque vamos a estar aquí todo el verano y ese bebé necesita a su mamá. Así que no se preocupe", dijo Llapart en un aplaudido alegato en favor de la conciliación familiar.

"Perfecto. Yo creo que en cinco minutos apagamos el fuego y vuelvo a conectar enseguida", ha dicho agradecida Clara Prats antes de interrumpir su videollamada con el programa de actualidad de La Sexta.