"Vuelve El Profesor": Álvaro Morte publica la foto más esperada por los fans de 'La Casa de Papel'

El actor anuncia que se ha retomado el rodaje de la quinta temporada

Buenas noticias para los fans de La Casa de Papel. Tres meses después del estreno de su cuarta temporada en Netflix, Álvaro Morte, actor que da vida a El Profesor, ha compartido en sus redes sociales la fotografía más esperada por los seguidores de la aclamada ficción.

"I'm back. The Professor is back" [He vuelto. El Profesor ha vuelto]", escribe el intérprete en una imagen en la que aparece frente a un monitor en el que se puede leer su nombre y el título de la ficción de Vancouver Media. En el reflejo, se puede ver a Álvaro Morte con mascarilla, siguiendo los nuevos protocolos de seguridad implantados en las grabaciones ante la pandemia del coronavirus.

De este modo, el actor ha anunciado que ya ha dado comienzo el rodaje de la quinta temporada de la aclamada ficción. Este se ha visto retrasado, como otros tantos programas y series de televisión, por la cuarentena y el estado de alarma en el que entró el país el pasado mes de marzo y que se prolongó hasta mediados de junio.

Álvaro Morte y su futuro en La Casa de Papel

Tras el final de la cuarta temporada, se confirma ahora, como no podía ser de otra manera, la presencia de Álvaro Morte en la siguiente tanda de capítulos. Pero... ¿se ve el actor muchos años más en la serie de Netflix? ¿Tiene miedo de que prolongarlo mucho más pueda provocar que se encasille? "A mí El Profesor me encanta, la serie me encanta y me lo paso muy bien haciéndolo. Lo único que me asusta de La casa de papel, y que no está pasando, sería el hecho de quedarme haciendo sólo a El Profesor. En el momento en el que lo pueda compartirlo con otros proyectos que tengo sobre la mesa, no tendría problema en seguir haciendo temporadas", aseguró Morte hace unas semanas en palabras a ECOTEUVE.ES.

"Nosotros no tenemos confirmación de nada más allá de que estamos pendientes de ver qué pasa con la quinta. No sabemos nada más ni hacia dónde va a ir. También hay otra cosa y es que no sabes hasta qué punto las historias pueden llegar a tener un desarrollo eterno. No digo que sea esto lo que yo piense, pero hay veces que es mejor quedarte un poco corto y con buen sabor de boca, que ir más allá y caerte. Pero yo confío tanto en el equipo de guion de La casa de papel que estoy seguro de que estos tíos, si dijeran de hacer las 15 temporadas a las que me refería, serían capaces de hacer 15 temporadas cojonudas. Lo único que necesitaría, por salud mental... (risas) sería compaginarlo con otros proyectos", concluía el intérprete.