"Me parece curioso que la pregunta sea esa": la reacción de Irene Montero sobre el 'caso Dina' y Pablo Iglesias Ecoteuve.es 22/07/2020 - 12:05 0 Comentarios

'Todo es mentira' preguntó a la ministra si el vicepresidente fue "machista"

Las declaraciones que Pablo Iglesias dio hace unas semanas en una entrevista a propósito del motivo por el que se había quedado la tarjeta del móvil de Dina Bousselham -"Tomo una decisión: no someter a Dina a más presión"- fueron tildadas por la oposición de machistas.

Irene Montero no entró a valorarlas en su comparecencia en el Senado hace unos días y también se llevó críticas de algunos periodistas, que arremetieron contra su silencio.

Una reportera de Todo es mentira, el programa de Cuatro, ha conseguido que la ministra de Igualdad conteste a esa cuestión. "Las declaraciones de Pablo Iglesias han sido tildadas de machistas ¿cree usted que lo fueron, como ministra de Igualdad? ¿Estuvieron desafortunadas?, preguntó la reportera.

Lea también: Lidia Falcón, en Cuatro: "Han puesto un Ministerio de Igualdad para dar un cargo a Irene Montero"

"No, no solamente no lo creo, sino que además me parece cuanto menos curioso que en nuestro país se sepa que ha habido unas cloacas del estado que tienen una vertiente mediática, parapolicial y política, que ha habido un partido político que desde el Gobierno ha tratado de fabricar y ha fabricado pruebas falsas para atacar a sus adversarios políticos, en concreto a Pablo Iglesias, y que la pregunta sea esa. Me parece cuanto menos curioso para valorar la calidad de nuestra democracia. Pero en todo caso no, no lo creo", respondió Irene Montero. [Ver vídeo]

Montse Suárez: "Es machismo puro"

"Que haya unas cloacas no exime que la actitud del señor Pablo Iglesias sea machista", criticó Verónica Fumanal tras ver las imágenes del 'canutazo' en Cuatro. "Él mismo dijo que era proteger a una mujer que era mayor de edad".

Lea también: Carlos Herrera se burla de Irene Montero: "Jo, tía. Supergalapagar de la muerte"

Montse Suárez también fue muy dura. "Las mujeres nos cuidamos a nosotras mismas y cuando tenemos que pedir ayuda lo hacemos de forma explícita, pero usted no puede retener una propiedad privada ajena sin ponerla en conocimiento de su verdadera propietaria", espetó la colaboradora. "Es machismo puro. Y una mujer debería decir cuando su marido es machista porque es la única manera de seguir educándonos unos a otros".