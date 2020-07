"Soy implacable con la mala gente": David Cantero responde enfadado a las críticas de un "odiador" Ecoteuve.es 22/07/2020 - 11:50 2 Comentarios

El presentador de 'Informativos Telecinco' lanza un aplaudido alegato en redes

David Cantero ha publicado una imagen en su cuenta personal de Instagram con la que ha querido denunciar los comentarios insultantes y faltas de respeto que recibe a diario por su insistencia a la hora de recalcar la importancia de seguir respetando las normas de seguridad ante la pandemia del coronavirus.

El presentador de Informativos Telecinco ha compartido una instantánea en la que aparece con mascarilla, que acompaña con un largo texto en el que recoge un aplaudido alegato. "Entre tantos amables comentarios, aparece alguno intolerable", empieza diciendo antes de dirigirse a los llamados 'haters'.

"Hoy en día parece inevitable que los repelentes 'odiadores' te cuelen de vez en cuando alguna de sus gilipolleces. Por fortuna Instagram te da el 'superpoder' de bloquearles, ¡una maravilla! También te da la opción de denunciar aquellas cuentas desde las que se lanzan comentarios realmente ofensivos e insultantes", sigue diciendo el periodista.

El enfado de David Cantero con los "odiadores"

David Cantero justifica su actitud después de informar de que un usuario le ha reprochado "de malas maneras" que insista en sus llamadas a la responsabilidad y en sus condenas a aquellos "insensatos" que no se están tomando en serio todo lo que está pasando. "Soy implacable con la mala gente, así que ahórrense el esfuerzo",

"Alegaba que yo no soy quien ya que no la llevo durante el informativo... ¿Qué se puede responder ante tamaña estupidez? Yo, como todos mis compañeros y compañeras, las utilizamos durante toda la jornada laboral sin excepciones y también lo hacemos cuando salimos de trabajar... Es, de momento, la única forma de no contagiar o contagiarse! ¿Tanto cuesta entender algo tan sencillo?", concluye el presentador.