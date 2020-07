Escandaloso comentario de Jaime Peñafiel sobre con quién deben acostarse los Reyes: "Con señoras, no con put..." Ecoteuve.es 22/07/2020 - 9:46 0 Comentarios

El periodista se llevó todas las críticas por su comentario machista en Cuatro

Cuatro al día, el programa que presenta Joaquín Prat, analizó este martes las últimas noticias relacionadas con el rey Juan Carlos y Corinna Larsen. El espacio requirió la opinión de Jaime Peñafiel, que comenzó su exposición con una declaración que dejó escandalizados a todos.

"Ayer estuve cenando con una amiga mía de la alta sociedad y ella me dijo una frase rotunda: los Reyes no se deben acostar nunca con putas, sino con señoras. Porque las señoras no largan y las putas sí. Llevaba toda la razón", espetó el periodista.

"¡Hala, venga!", reaccionó Joaquín Prat. "Eso es poner la carga de la culpa en la mujer por el mero hecho de serlo", le reprochó el presentador. "¡Qué barbaridad, qué vergüenza! Es un comentario completamente machista", dijo Esther Palomera.

"Hay señoras de la alta sociedad que han pasado por la cama de don Juan Carlos y no han largado"

Jaime Peñafiel prosiguió. "Hay muchas señoras de la alta sociedad que han pasado por la cama de don Juan Carlos y no han largado. En cambio, estas cortesanas, por decirlo así, sí", comentó el invitado.

"Es un comentario absolutamente desafortunado", protestó Pilar García de la Granja. "Es machismo vomitivo", apuntó Palomera, mientras que Peñafiel no entendía por qué era impropio decir eso. "Es machista quien hace el comentario", le explicó Prat.