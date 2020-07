María Patiño denuncia indignada el uso indebido de su imagen para vender mascarillas Ecoteuve.es 21/07/2020 - 20:09 0 Comentarios

La presentadora de Telecinco lamenta que no le hayan pedido permiso

María Patiño ha convertido ya en su himno No dejes de soñar, el éxito musical de Manuel Carrasco que lleva por bandera como su filosofía ante la vida. Sin embargo, en las últimas horas la colaboradora de Sálvame ha visto cómo el tema le ha jugado una mala pasada por la artimaña que ha llevado a cabo uno de sus seguidores.

A través de las redes sociales, la presentadora de Socialité ha desvelado la ingrata sorpresa que se ha llevado después de que le hayan advertido que alguien está haciendo un uso indebido de su imagen para enriquecerse.

Patiño ha publicado la imagen de una mascarilla de tela con su cara impresa acompañada del texto ¡No dejes de soñar!. Lejos de ser un objeto de uso personal que hubiera podido personalizar uno de sus fans, se trata de un producto comercial, ya que en la instantánea se puede ver que la prenda protectora se puede comprar por 3.50 euros.

"Y yo me pregunto... por qué nadie me ha pedido permiso", lamenta María Patiño, denunciando que se use su imagen con ánimo de lucro. Cabe destacar que, además, puede tratarse de una mascarilla que no cuenta con la homologación, por lo que puede poner en riesgo la salud de las personas que la adquieran.