Carlota Corredera rompe a llorar ante la visita sorpresa de Abel Caballero a 'Sálvame': "Eres extraordinaria" 21/07/2020 - 19:19

El alcalde de Vigo entra por sorpresa en el plató del programa de Telecinco

Sálvame ha tenido este martes una visita de lo más especial. Al principio de la tarde, Belén Esteban informó a Carlota Corredera que el programa le tenía preparada una sorpresa por su cumpleaños que nunca olvidaría. Poco a poco, le fueron dando pistas hasta que finalmente se desveló que se trataba de Abel Caballero, alcalde de Vigo, ciudad de nacimiento de la presentadora.

"Es un ser de luz", le dijo Matamoros a su compañera en un claro guiño al encendido navideño que ha popularizado el político socialista en la ciudad gallega. En un momento dado, David Valldeperas colocó un antifaz en los ojos de Corredera para que Caballero entrara en el plató sin que ella lo viera. "Ha salido a las 6 de la mañana de Vigo, ha tenido un día muy complicado, pero ha aceptado estar aquí para felicitarte", le advirtió el director del programa.

Carlota Corredera se destapó los ojos y se quedó con la boca abierta al ver al alcalde de su ciudad delante de ella. "Ay, muchas gracias. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo te ha liado esta gente?", preguntó la presentadora, que rompía enseguida a llorar, muy emocionada. "Vengo a felicitarte el cumpleaños, en mi nombre y en el de toda la ciudad. Te lo mereces. Eres una mujer extraordinaria y te queremos. No te canto el 'happy birthday' porque...", aseguró Caballero entre risas.

"Soy viguesa distinguida y para mí es como tocar el cielo"

"¿Cómo no iba a estar el día de tu cumple aquí?", preguntó el político antes de que Corredera se emocionara de nuevo al escuchar el sonido de unas gaitas mientras detrás de ella se proyectaban imágenes de Vigo. "Hay gente que me dice que soy muy pesada...", empezó diciendo la periodista mientras de fondo Patiño confirmaba que "un poquito sí".

"Tengo siempre a Vigo en la boca y la gente me para diciéndoles que les emociona ver a una niña de la ciudad que ha trabajado y estudiado para llegar hasta aquí", desveló Carlota, que recordó que el alcalde la ha nombrado 'viguesa distinguida'. "Para mí esto es como tocar el cielo, no hay reconocimiento más bonito y ese día será uno de los más felices de mi vida, un día en el que las ausencias van a pesar, como la de mi padre, que fue uno de los que me inculcó el viguismo", concluyó Corredera antes de agradecer una vez más a Abel Caballero su sorpresa. "Para mí es tener un trozo de mi casa aquí".