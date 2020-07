David Valldeperas desvela el especial entierro del marido de Paz Padilla: "Nunca había estado en una despedida así" Ecoteuve.es 21/07/2020 - 19:03 | 20:19 - 21/07/20 0 Comentarios

El director de 'Sálvame' estuvo presente en el funeral de Antonio Juan Vidal

David Valldeperas ha regresado este martes al plató de Sálvame, un día después de estar presente en el funeral de Antonio Juan Vidal, marido de Paz Padilla fallecido el pasado sábado tras una larga lucha contra el cáncer. El director del programa de Telecinco ha desvelado algunos detalles sobre el especial entierro que la presentadora preparó para el gran amor de su vida.

"Más que una despedida, ha sido una gran celebración del amor", recordó Carlota Corredera, dando paso a un vídeo de ayer en el que José Antonio León, reportero del espacio de corazón de Mediaset, contaba que, cuando entraba el féretro en la Iglesia, sobaba una de sus canciones favoritas. "Ella se dedica al humor, qué mejor manera de homenajear a su esposo que a través de un monólogo y su arte", desveló el periodista antes de ver varias imágenes de lo sucedido este lunes en Zahara de los Atunes.

Al devolver la conexión con plató, Valldeperas se mostró muy emocionado: "Me ha impactado ver el vídeo, en especial las imágenes de la boda, que hace tiempo que no las veía. Son muchos momentos que hemos compartido, sobre todo con ella. La conocimos a la par a Paz y cuando la conocimos era muy diferente a cómo es ahora. Su cambio vital tiene que ver al 95% con reencontrarse con Antonio. Él sacó la mejor parte de Paz", empezó diciendo con lágrimas en los ojos.

Valldeperas: "Hay otras formas de decir adiós"

"Fue una ceremonia especial, ¿no?", le preguntó Corredera a su compañero. "A través de su Spotify, cogió el micro y lo puso ahí en el altavoz del teléfono y nos invitó a unirnos a una canción que la pedía en todas las fiestas. Es un buen homenaje y una buena despedida. Decirle 'hasta luego' y decirlo de la manera que a él le gustaba, que era disfrutando", explicó el presentador. "El contraste era grande. Estábamos dentro de la Iglesia. Miré al cura y estaba sorprendido pero tranquilo. Como dándose cuenta de que hay otras formas de decir adiós", reivindicó.

"No es incompatible celebrar la vida el día que despides a alguien. No quiero que sea un cierre triste, sino lo que él se merece", replicó la presentadora. "Fue una experiencia, nunca había estado en una despedida así, de esta forma. Desde luego, es mucho más llevadera que otras despedidas", reconoció el catalán, que desveló cómo fue trabajar con ella sabiendo lo que estaba viviendo en casa.

"Para Paz Padilla, Sálvame era un oasis"

"La decisión de no contarlo era para evitar esas preguntas. Si la gente que te rodea conoce tu situación, obviamente te pregunta. Ella tomaba el venir a trabajar como cargar su batería para todo el desgaste de energía que tenía al llegar a casa. Es una manera de no seguir hablando todo el rato de lo mismo. Es una forma de que esto fuera oxígeno, un oasis en lo que estaba viviendo. Las cuatro horas de programa era cargar su energía para cuando fuera a casa", aclaró el director.

"Yo quería que me utilizara, y que se me entienda, como distracción. Hablábamos de otras cosas y me la llevaba a otros universos, precisamente para que su trabajo fuera una válvula de escape. He aprendido muchas cosas de ella, aparte de las profesionales, sobre cómo gestionar las cosas que te pasan en la vida. Me ha enseñado muchas y más en los últimos tiempos", concluyó.