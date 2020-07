Carmen Alcayde: "Si crees que solo vales para presentar, puede que te mueras de hambre" David Saiz 9:43 - 22/07/2020 0 Comentarios

ECOTEUVE habla con la periodista, que esta noche estrena programa en Telemadrid

"No estoy vetada en Mediaset, tengo muy buena relación y no descarto volver"

"J.Javier y yo solo nos dejamos de hablar un día; demasiado bien nos llevamos"

De Carmen Alcayde se pueden decir muchas cosas pero nadie puede negar su capacidad para buscarse la vida en un mundo profesional tan instable como la televisión. Si hay proyectos, presenta. Si no, colabora o hace de reportera. También escribe y se sube al teatro a hacer monólogos. "Hay gente que lo considera dar un paso atrás; para mí significan vivir de lo que amo", dice a ECOTEUVE.ES.

"Puedes pasar momentos malos en los que cuesta remontar, pero la clave está en currar, currar y currar. Al final siempre sale el sol y el mundo sigue girando", explica la periodista, que esta vez sí le toca ejercer de presentadora en el nuevo programa que conduce en Telemadrid, Dos en la carretera (22.30).

El proyecto llega después de que el coronavirus paralizara las parrillas de todas las televisiones y se llevase por delante El Madroño, un programa de corazón que estaba dando buenos resultados a la autonómica madrileña. La cadena, está claro, sigue apostando por ella. "Con Telemadrid, al fin del mundo", dice.



Hace poco pisó Zapeando, donde también dio bastante juego: ¿acaso no sería una buena colaboradora para el programa de La Sexta? ¿Y Mediaset? ¿Por qué no vuelve a la cadena a la que estuvo ligada durante tantos años?

¿Qué vamos a ver en 'Dos en la carretera'?

Es un programa de viajes y turismo por la Comunidad de Madrid, con la peculiaridad de que somos dos amigos, Óscar Martínez y yo, que cogemos una furgo retro y nos vamos a descubrir lugares.

Precisamente ,mucha gente se ha quedado este verano en Madrid por la situación sanitaria.

Exacto. Hay muchas personas que por miedo, precaución o por la situación económica no se han podido ir de vacaciones. Pero hay vida más allá de la playa. Madrid tiene sitios geniales para ir con la familia, pueblos, embalses para hacer actividades acuáticas...

¿Cómo ha sido su relación con Óscar Martínez? ¿Se conocían?

Yo creo que no coincidí con él en Telecinco, pero nos llevamos my bien. Y eso que somos muy diferentes: él es más curioso, más pijillo; yo soy más bruta, y se parte conmigo. Yo también con él, porque hace muchos chistes malos del año de la tana y me hace mucha gracia. La gente se va a reír porque somos dos urbanitas descubriendo cosas nuevas.

Está claro que Telemadrid sigue apostando por usted. ¿Se siente a gusto en la cadena?

Estoy feliz y creo que encajo con su filosofía. Con Telemadrid, al fin del mundo. Ojalá siga con ellos mucho tiempo.

¿Por qué se acabó 'El Madroño'?

Lo que pasó es que llegó el coronavirus y primó la información, como televisión pública que es. Yo lo entiendo. En la televisión son todo épocas.

¿Cómo ha vivido el coronavirus a nivel personal y el confinamiento?

Pasé el coronavirus porque me hice el análisis para volver al trabajo y tenía anticuerpos. En marzo tuve dolor de cuerpo, fiebre y tos y creo que fue en ese momento. En el confinamiento, estuve en casa trabajando a tope. Lo único que tenía era mi móvil y mi Instagram, así que me puse hacer cosas y estuve dándolo todo para sacarme las castañas. De ahí salió Hello Carmen, que es un programa de entrevistas que me lo ha contratado una editorial. He trabajado mucho más que antes porque, de repente, ves que todo se acaba y te acojonas. No sabes lo que va a durar y hay que dar de comer a los hijos, que tengo tres.

En realidad, usted siempre se has reinventado. Ha presentador, ha colaborado, ha hecho de reportera, también teatro...

Es que creo que todos valemos para muchas cosas. Si crees que solo vales para presentar, puede que te mueras de hambre. Yo escribí un libro, luego me puse a hacer monólogos... siempre hay que tener un 'plan b'. Además, no me importa hacer cosas que la gente considera que son un paso atrás, pero que para mí significan vivir de lo que amo. Por ejemplo, ser reportera en Cazamariposas, que hubo quien me criticó. Yo lo hice feliz porque a mí me encanta ser reportera, colaborar, presentar, hacer un monólogo... no se me caen los anillos, me gusta mi trabajo y estoy enamorada de ello.

¿Si uno busca oportunidades por sí mismo, luego llegan otras?

Yo creo que sí. La vida me lo ha demostrado. Puedes pasar momentos malos en los que cuesta remontar, pero la clave está en currar, currar, currar. Al final siempre sale el sol y el mundo sigue girando.

Hace poco visitó 'Zapeando'. ¿Hay posibilidad de que vuelva de manera regular?

En principio fue algo puntual. Ellos emitían imágenes de El Madroño, por todas las tonterías que hago, ya que soy como Carmen Sevilla 3.0. Iba a ir cuando el coronavirus y no se pudo. Me encanta Zapeando, lo veo mucho, me parece mi rollo y si me llaman, ahí voy. Pero en principio fue algo puntual.

Llamó la atención verla en una cadena rival de Mediaset, donde ha estado años, pero en realidad encajaba bastante bien en La Sexta...

Yo me veo en cualquier canal. Cuando estás mucho en una cadena, como Mediaset, incluso a ellos les cuesta que den el paso de llamarte. Pero yo lo mismo estoy en Telecinco, que en La Sexta o en La 1. Me veo en cualquier cadena.

¿Por qué no vuelve a Mediaset? ¿Ha pasado algo?

He estado mucho tiempo presentando, colaborando... Igual ahora no se da el proyecto, pero El Madroño era de La fábrica de la tele, que es Mediaset, y también estuve en Cazamariposas. Creo que Mediaset me quiere muchísimo. Hay muy buena relación y estoy convencida que cuando me vean para un proyecto, me llamarán. Yo no descarto volver.

¿No hay ningún veto?

No no. Veto para nada. Esto son modas, vas y vienes. Estoy segura de que a ellos les encantaría meterme en algún proyecto. Hay muy buen rollo con ellos.



En 'Zapeando' bromeó con el tartazo que pegó a Jorge Javier hace años. Está claro que no estás vetada por eso, ¿pero se enfadó mucho?

Eso fue hace 20 años. Se cabreó, pero sin más. Yo con Jorge me llevo muy bien y hace poco hablamos.

Pero tuvieron sus más y sus menos...

No, no. Eso es mentira. Solo una vez nos dejamos de hablar en un programa. Un día. Yo lo entiendo porque la gracia es decir que nos llevábamos mal, pero bastante bien nos llevamos, porque solo fue un día en 5 años. No somos mejores amigos porque hace ya 12 años que no trabajamos juntos, pero la relación es buena. Es de esos amigos a los que no ves pero que cuando te reencuentras te ríes y te lo pasas genial. Y si me llevara mal lo contaría, para dar un poco de morbo, pero no.

¿Conocía personalmente a Paz Padilla? Todos llevamos días impactados con su entereza y profesionalidad que ha demostrado.

Le tengo mucho cariño porque nos escribimos de vez en cuando y estábamos hablado para que viniera de invitada a Hello Carmen. Es adorable. Estamos todos flipando y no doy crédito. Me parece muy bien cómo lo ha llevado. Cualquier otra se habría quedado en casa, pero ella ha sido todo un ejemplo. Quizá era su vía de escape. Siento muchísimo lo que le ha pasado.