Antonio Pagudo, irreconocible tras un radical cambio de look después de dejar 'LQSA'

Antonio Pagudo ha sorprendido a todos sus seguidores al publicar una imagen en su cuenta personal de Instagram en la que aparece con una apariencia muy distinta a la que tenía cuando saltó a la fama gracias a La que se avecina.

El actual protagonista de Benidorm, nueva serie de Antena 3 en Atresplayer Premium, ha estrenado nuevo look después de su sonada salida de la mítica comedia de Telecinco, en la que daba vida a Javi. En la instantánea, Pagudo aparece con la cabeza rapada y la barba recortada. Ni rastro de sus característicos rizos.

"Corto para un largo", asegura Antonio Pagudo, dando pistas sobre cuál es su próximo proyecto. Aparentemente, se trata de una película que le ha obligado a transformar su físico para meterse en un nuevo papel.

El motivo de la salida de Antonio Pagudo de LQSA

Antonio Pagudo se despoja así de la imagen de Javi, marido de Lola, con la que triunfó en la mítica serie de Mediaset, de la que salió tras no llegar a un acuerdo con los responsables de la ficción. "Mi salida fue precipitada en el sentido que cambiaron las condiciones del contrato que tenía actualmente", desveló el intérprete en palabras a ECOTEUVE.ES.

"No fue una propuesta que viniera de mi parte, ni siquiera tema de dinero ni artístico. Era una forma de hacer las cosas que, justo antes de arrancar la temporada, nos sorprendieron con esos cambios y bueno, eso fue lo que sucedió", continuó diciendo. Pagudo, además, reconocía que "me colocaron en una situación en la que la gente, incluso los compañeros, me decían que sí quería cambiar, que si quería hacer otras cosas... No, yo no quería hacer otras cosas, termino haciendo estas cosas [Benidorm], pero no fue el motivo".

"A mí me hubiera encantado otro tipo de salida, pero no ha sido cosa mía. Nunca fue mi intención. Siempre que hablábamos yo quería acompañar a mi personaje hasta el final, darle un final de otra forma", aseguró, añadiendo que ya había "oído por compañeros" que una de las opciones para explicar su marcha era la opción de irse con Martina: "Es lo más sencillo".