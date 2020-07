José Corbacho, operado de un transplante de riñón tras una larga enfermedad Ecoteuve.es 21/07/2020 - 16:49 0 Comentarios

El cómico desvela que sufre insuficiencia renal desde hace muchos años

Su hermana Yolanda, la donante: "Le debo la vida, así de simple"

José Corbacho ha desvelado este martes algo que llevaba mucho tiempo manteniendo en secreto. El cómico ha confesado en sus redes sociales la enfermedad que lleva sufriendo desde hace ya varios años y a la que ha intentado poner fin ahora sometiéndose a una importante intervención quirúrgica.

"Termina una etapa. Hace tres años me comunicaron que mi insuficiencia renal crónica me llevaría a tener que pasar por un trasplante de riñón. Y ese momento ha llegado", ha informado a sus seguidores el exconcursante de Masterchef Celebrity y Tu cara me suena. El catalán lo ha contado en un vídeo en el que aparece saliendo del hospital mientras suena la canción Volando Voy, de Camarón de la Isla.

Corbacho ha aprovechado la ocasión para agradecer y poner en valor la labor que han hecho los médicos que le han cuidado durante estos últimos años."Recuerdo hace cuarenta años mi primera visita a la Fundació Puigbert. Nos recibió el Doctor Puigvert, vestido con su característica pajarita, que me arrancó una sonrisa cuando explicaba que no podía llevar corbata porque siempre acababa metiéndola en los frascos de orina de los pacientes que visitaba. Siempre he creído que la salud es algo íntimo, privado y personal, pero también quiero dar las gracias públicamente a todo el personal de la Fundació Puigvert que me han cuidado y tratado durante tantos años", ha empezado defendiendo.

La hermana de Corbacho, su donante

"Por eso, escribo esto, porque también toca decir en voz alta, que cuando convives con ellos cara a cara te das cuenta de la importancia de nuestra Sanidad. Y en estos momentos más que nunca. Ellos están ahí, jugándose la vida, en primera línea, cuidándonos. A todos", defiende antes de lanzar un reivindicativo mensaje por la pandemia del coronavirus que ha golpeado con fuerza a nuestro país.

"Incluso a los irresponsables que creen que la salud es algo que se nos da de por vida, sin darnos cuenta que es lo que más echamos de menos cuando nos falta. Este agradecimiento, obviamente es extensible a todos los hospitales de nuestro país. GRACIAS", ha destacado. Corbacho ha desvelado finalmente la identidad de la persona que le ha donado el riñón: su hermana Yolanda.

"Le debo la vida. Así de simple. Gracias por tu generosidad infinita. Se cierra una etapa. Pero se abre otra. El trasplante ha ido muy bien y todos los inputs de esta primera semana están siendo muy positivos. La vida sigue y es maravillosa. Pero no olvidemos que todos debemos de poner de nuestra parte para que lo siga siendo. Por mi parte no va a faltar. Nos vemos pronto, porqure la vida continúa y The show must go on", sentencia.