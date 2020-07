¿Qué ha pasado con Alexia Rivas?: el motivo por el que no volverá a 'Socialité' Ecoteuve.es 21/07/2020 - 13:45 0 Comentarios

La reportera dejó de trabajar por una baja y ahora se habría despedido

Lo último que se sabía de Alexia Rivas en el plano profesional es que estaba ausentada de su trabajo en Socialité por una baja laboral. Además, la reportera del programa de Telecinco habría demandado a sus jefes de la productora tras el terremoto mediático que se desató por su famosa pillada en un vídeo de Alfonso Merlos.

Desde que todo sucedió, en pleno confinamiento, la periodista no había vuelto a aparecer en su programa Y ahora se sabe qué es lo que ha pasado. ¿Por qué no ha vuelto a Socialité?

"Esa angustia, estrés e incapacidad que tenía se ha acabado y ella ya podía reincorporarse. Pero a la hora de volver, por decisión propia, ha decidido despedirse de la productora", ha desvelado la periodista Beatriz Cortázar en el programa Es la mañana, de esRadio.

"Alexia Rivas ha decidido no volver a 'Socialité"

Según la colaboradora, Alexia Rivas "ha mandado una carta a través de su asesor legal anunciando que renuncia a su cargo, que liquiden cuentas como marque la ley, supongo que el finiquito correspondiente".

"Ella ha decidido no volver. Por una decisión personal, considera que no quiere estar en un sitio donde no se siente bien", ha continuado Cortázar sobre Alexia Rivas, que ahora "está desarrollando su papel de influencer en redes sociales".

"Su baja ya no existe pero no se reincorpora a su trabajo porque no quiere, no se encuentra cómoda. Eso no quita para que la demanda siga su curso", ha explicado la periodista en el programa de Federico Jiménez Losantos.