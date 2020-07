"¡Me avergüenza como gallega!": la indignación de Patricia Pardo tras una agresión 'madrileñófoba' Ecoteuve.es 21/07/2020 - 13:27 0 Comentarios

La presentadora denuncia una pelea contra un grupo de turistas de Getafe

Patricia Pardo se ha hecho eco este martes, en El Programa del Verano, de la multitudinaria pelea que se ha producido en un pueblo de Galicia contra un grupo de turistas prodecedentes de Madrid. La presentadora ha condenado los hechos y ha mostrado su total rechazo a la 'madrileñofobia' demostrada por sus paisanos.

El acto vandálico lo llevaron a cabo varias personas del pueblo de Vilagarcía, quienes acusaron a un grupo de madrileños de Getafe de llevar el coronavirus hasta la región. La discusión pasó a mayores y se desató una brutal pelea con palos y lanzamientos de piedras incluidos.

En total, en la batalla campal estuvieron implicados 30 jóvenes, de los cuales varios resultaron heridos y tres fueron denunciados. "No sé si esto es patológico o enfermizo", empezó lamentando la sustituta de Ana Rosa Quintana al frente del magacín matinal de Telecinco.

Patricia Pardo: "Me avergüenza como gallega"

"Soy ciudadana madrileña desde hace casi 20 años pero también soy gallega; de hecho mi pueblo es Taragoña que está al lado de Villagarcía. De verdad, esto me avergüenza como gallega", ha dicho indignada Patricia Pardo. "Me provoca tristeza y vergüenza a partes iguales", ha concluido la presentadora.

"Esto va en contra del ADN de los gallegos, de nuestra idiosincracia. El 25 de julio es el día de Galicia, es el día del apóstol y nosotros nos caracterizamos por acoger a la gente, por acoger al peregrino y al visitante. Me niego a pensar que esta gente haya hecho algo así, les doy el mayor de los tirones de orejas y repulsas públicas. Me parece terrible que esto esté pasando. Yo he estado hace poco en Galicia y nadie me ha dicho absolutamente nada", ha concluido la periodista.