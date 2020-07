Aíslan a un tertuliano de Pedrerol por el positivo en coronavirus en el Fuenlabrada Ecoteuve.es 21/07/2020 - 12:25 0 Comentarios

Manu Sainz desvela en 'El Chiringuito' que le han ordenado confirnarse

La Segunda División ha concluido la temporada con un inesperado cataclismo. Este lunes, pocas horas antes de que diera comienzo la última jornada, el Fuenlabrada comunicó el positivo en coronavirus de varios de sus jugadores. Todo esto, cuando ya todo el equipo se encontraba en Galicia para disputar su partido contra el Deportivo de la Coruña.

Enseguida se desató una gran polémica por la gestión de las pruebas dentro del conjunto madrileño. Muchos condenaron que el Fuenlabrada viajase a A Coruña sin tener los resultados de las PCR que se hicieron a toda la plantilla después de que cuatro jugadores hubieran dado positivo en los últimos días. La noticia no ha afectado solo a la expedición del Fuenlabrada, sino a todas las personas que han tenido contacto con ellos a lo largo de su desplazamiento.

Entre ellas se encuentra Manu Sainz, tertuliano de El Chiringuito, que entró este lunes en directo en el programa de Mega para contar cómo le han obligado a aislarse por haber estado con varios jugadores de la plantilla. "No me ha llamado nadie de Sanidad todavía. Yo llamé para decir que había estado en contacto con gente que había dado positivo, gente de un equipo de fútbol. Me tuvieron en espera y al rato me dicen: 'Sí, sí, es verdad'. Coño, yo no voy a llamar inventándomelo. Me he quedado loco", empezó lamentando el periodista a Josep Pedrerol.

"Por confidencialidad, no me dicen quiénes son los contagiados. Pero varios que estaban conmigo me dicen que de la gente con la que yo hablé, había varios contagiados", explicó Sainz. El colaborador explicó al presentador de Mega que estuvo con los futbolistas en el hotel en el que estaban concentrados: "Iban bajando en el ascensor, te los cruzas y te saluda, te chocan el puño. Tienes la mascarilla, pero ya hay un contacto", aseguró el tertuliano.