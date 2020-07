"¡Eres la vergüenza de España!": la defensora de las 'gallinas violadas' ataca a Fran Rivera Ecoteuve.es 12:19 - 21/07/2020 0 Comentarios

Fanny, portavoz de 'Almas veganas', arremetió contra el torero: "¡Asesino!"

Fanny, portavoz de 'Almas veganas', el colectivo que defendió a las 'gallinas violadas' y apostaba por apartar a los gallos de su vista, entró en Espejo público este lunes para quejarse del sacrificio de 90.000 visones a causa del coronavirus.

Fanny explicó que era una masacre y discutió con los colaboradores del programa, pero terminó de estallar cuando Fran Rivera entró en la conversación.

"Hola, yo soy torero. Soy Francisco Rivera", le dijo. "¿Eres torero? Madre mía, ¡eres la vergüenza de España! Una de ellas. Asesinar, llamarlo arte y cultura, qué poca vergüenza tenéis", le dijo la invitada.

"¡Qué me estás contando, asesino!"

Fanny dijo que con los visones ella propone "buscar una forma ética que respete a los animales, igual que se haría con las personas". Asimismo, dijo estar en contra de las vacunas y también de la del coronavirus. "Son para controlarnos más y matarnos, la política del miedo...", apuntó.

"No debe ser nada fácil vivir de esto, de estas cosas que dices", dijo Fran Rivera cuando creía que la conexión ya había acabado.

"Perdona, lo que no debe ser fácil es vivir asesinando animales, aquí no vivimos de esto. Trabajamos en el exterior para mantener esto", espetó Fanny. "No debe ser fácil inventar todo lo que inventáis: decir que un gallo es violador me parece espectacular", comentó el torero.

"¡Qué me estás contando, asesino! Palabras mayores es dedicarse a asesinar animales, convertirlo en arte, es una vergüenza, y encima que este personaje me venga dando lecciones a mí. A ver si aprendemos un poquito de ética y de respeto", concluyó Fanny.