"Igual es tonto": Joaquín Prat da la cara por Yola Berrocal tras la humillación de Cristian Suescun Ecoteuve.es 20/07/2020 - 20:08 0 Comentarios

El presentador de Telecinco carga contra el hermano de Sofía e hijo de Maite

Tras la victoria de Yola Berrocal y Leticia Sabater en La Casa Fuerte, una de las reacciones que más se esperaban era la de Joaquín Prat, quien en las últimas semanas se ha mostrado muy crítico con la primera de ellas por las pullitas que ha soltado en el reality sobre el supuesto romance que mantuvieron hace ya unos años.

"Creo que han ganado con total merecimiento", ha reconocido el presentador de El Programa del Verano. "Han hecho un concurso positivo y me encantó que Iván y Oriana se lo tomaran con tanta deportividad", ha añadido antes de mojarse sobre la 'ruptura' de la amistad especial que ha tenido Yola Berrocal con Cristian Suescun. "Él me cae bien, pero no ha estado a la altura", ha criticado.

Lea también: Yola Berrocal se derrumba tras la traición de Cristian Suescun: "Me siento ridícula"

"Igual Cristian es tonto y se piensa que nosotros hemos visto que Yola le obliga a que le meta la mano debajo del biquini, o mandarle las llamas a través de Instagram, o esas erecciones que tenía con el masaje...", ha dicho enfadado con el concursante por la humillación que le hizo a Berrocal, a la que despreció durante la ultima gala.

Finalmente, Joaquín Prat ha valorado positivamente el gran reality que ha hecho Yola Berrocal. "Ella ha abierto una carpeta con Cristian, Leticia y Yola planeaban en la habitación qué era lo próximo que iban a hacer, que si peluquería, consultorio, la cena, masajes... y la audiencia le ha dado sobresaliente", ha concluido dándole la enhorabuena ante las cámaras de Telecinco.