Kiko Matamoros se mofa del 'irrisorio' premio de Yola y Leticia en 'La Casa Fuerte': "Chillaban de dolor"

El tertuliano bromea con el bajo presupuesto del improvisado reality de Telecinco

Sálvame se ha hecho eco este lunes de lo sucedido en la gran final de La Casa Fuerte. El programa recordó la victoria de Yola Berrocal y Leticia Sabater, quienes se impusieron en el duelo definitivo a Oriana e Iván, concursantes que han sido acusados de hacer trampas en la prueba que les catapultó a voto decisivo.

Tras ver las imágenes del veredicto, Kiko Matamoros intervino para mofarse del bajo presupuesto con el que ha contado el programa de Telecinco. "Yola es la reina de los realities locos, porque para llevarte 12.000 pavos de premio, a repartir además, menos impuestos y tal... vamos, una maravilla. Todo eso después de haber aguantado un mes y medio a Oriana, a Fani, al otro... Cualquier juez te hubiera dado una indemnización infinitamente superior y sin ganar ningún concurso y sin hacer ningún esfuerzo", empezó diciendo el tertuliano.

Carlota Corredera recogió la crítica del colaborador y señaló que "tenían que haberles dado también el dinero de la caja de Iván y Oriana, que tenía 21.000 euros". En ese momento, se generó un gran desconcierto en plató, porque tanto Lydia Lozano como Belén Esteban pensaban que el logro era el dinero de la caja fuerte y un premio por otra parte.

"Yo creía que chillaban del dolor de ganar y llevarse eso", bromeó Kiko Matamoros, que volvía a mofarse del reality al asegurar que a Cristian Suescun no le ha salido nada rentable entrar en el programa. "El pobre está diciendo, si lo sé, no vengo al reality. Entre lo que le han pagado, que no lo quiero decir en público pero es muy poco, aguantar a Oriana, Christofer, a María Jesús... y te quitan 8.000 euros que tenías en casa, joder, es mucho el castigo", señaló entre risas el colaborador.