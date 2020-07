La pillada de Kiko Matamoros: Diego Arrabal, obligado a dar explicaciones sobre la presentadora fotografiada sin su marido Ecoteuve.es 17:01 - 20/07/2020 0 Comentarios

El fotógrafo se tiene que pronunciar después del desliz de su compañero

Viva la vida dedicó parte de su tiempo durante el fin de semana a hablar sobre una famosa que habría sido fotografiada por Diego Arrabal con otra persona que no es su marido. Según el fotógrafo, esas imágenes podrían llegar a salir publicadas en una revista.

El colaborador del programa de Telecinco dio algunos detalles de unas instantáneas que se habrían captado la semana pasada. Se trata, según las pistas que dieron, de una compañera de Telecinco casada que fue fotografiada con otro señor también conocido, aunque en el sitio donde ocurrió habrían llegado por separados.

Lea también: "Hija, no te voy a preguntar más": tensión entre Emma García y Toñi Moreno

"Ella, que es la casada, se ve con un amigo cuando había ido con su pareja", dedujo Emma García, que también quiso saber si Arrabal pudo fotografiar un beso. "No tenemos beso", dijo el fotógrafo, que no dudó en calificar en asunto de una manera llamativa. "Para nuestro gremio es algo escandaloso". José Antonio Avilés preguntó si su foto estaba colgada en el 'pasillo de las estrellas' de Mediaset y Arrabal no contestó.

La pillada de Kiko Matamoros obliga a Arrabal a dar explicaciones

El debate se torció cuando Kiko Matamoros fue pillado por la cámara preguntando a Diego Arrabal por una persona: María Patiño. No se escuchó pero se leyó perfectamente en sus labios. El programa fue consciente de ello, repitieron las imágenes y comentaron la jugada.

"¿Es ella?", preguntó Emma García. "Me podría callar y no decirlo. Ni confirmarlo ni desmentirlo. Pero es una faena para una persona si no es", dijo Arrabal.

Diego Arrabal: "María Patino no es la persona fotografiada"

El programa siguió jugando unos instantes más y mantuvo la tensión. "Mi intención no era que se visualizara eso. He preguntado por ella porque ha estado de vacaciones. Pido perdón públicamente", dijo el colaborador.

Lea también: Muere el marido de Paz Padilla por un cáncer: la presentadora lo llevó con discreción en 'Sálvame'

"Puedo asegurar que María Patino no es la persona fotografiada", concluyó Diego Arrabal tras varios minutos. "No sabes el peso que me quitas, porque estaba jorobado", dijo Kiko Matamoros. "Me parecía una putada enorme y lamento si, en este tiempo que hemos tardado, ella lo ha pasado mal o alguien de su entorno".