Jorge Fernández desvela el secreto de su salud: "Aceptarse y perdonarse es el primer paso"

El presentador de 'La Ruleta de la Suerte' da un gran consejo a sus seguidores

Jorge Fernández sorprendió hace unos días a sus seguidores al lanzar un reivindicativo mensaje sobre su famosa enfermedad, que recientemente ha logrado superar. Ahora, en la línea de esta publicación, el presentador de La Ruleta de la Suerte en Antena 3 ha querido desvelar cual es la clave de su buen estado de salud y de su gran estado de animo.

"Hoy ha sido un día espectacular. Las condiciones ya pintaban bien desde la mañana. Iba predispuesto a tener un gran día de windsurf. Nada más meterme al agua y empezar a planear he sentido paz. He esbozado una sonrisa y me he dejado llevar. Mi tabla, mi vela, el mar, el viento y yo. Eso me genera paz", empieza diciendo el vasco en una imagen del gran momento que ha experimentado.

"La mayoría de la gente se pasa la vida buscando esa ansiada 'felicidad', pero sinceramente creo que se salta un paso. La búsqueda primero de la paz. Paz mental y paz corporal. Estar en paz contigo mismo. Aceptarse y perdonarse es el primer paso. Hacemos muchas cosas mal durante el día, seguro, pero si al final del mismo somos capaces de identificar qué hemos hecho mal y de qué manera podemos mejorar, debemos perdonarnos", aconseja a sus seguidores.

Jorge Fernández desvela la clave de su buena salud

Es ahí donde Jorge Fernández considera que se encuentra el factor más importante de todo: "Y esto también es clave para tener salud. Cada vez se ve en más estudios la importancia que tienen este tipo de parámetros en indicadores de salud. Predisposición a que va a ser un gran día, búsqueda de la paz para tener momentos de felicidad, aceptación de tus circunstancias, emociones que hacen cambiar mecanismos de tu funcionamiento hormonal (liberando neurotransmisores como adrenalina, noradrenalina, dopamina, serotonina...), emociones que incluso hacen cambiar tu ecosistema digestivo ( el 80% de los neurotransmisores se secretan en el sistema digestivo)", argumenta el televisivo, aportando una gran cantidad de datos.

"Como veis, hacer cosas que nos apasionan influyen directamente en nuestra salud. Y hoy no hablo de alimentación, deportes de fuerza o descanso. Pero son parámetros que también debemos tener en cuenta para mejorar nuestra salud integral. Hay que hacer cosas que nos apasionen cada día. Cambiemos nuestra manera de hablar: queremos estar crónicamente sanos, y no como solemos escuchar, crónicamente enfermos. Y para conseguirlo, todo cuenta", concluye en una aplaudida reflexión.