"Pablo Iglesias no se da cuenta de que ya no es tertuliano": Sandra Golpe sale en defensa de Vicente Vallés Ecoteuve.es 20/07/2020 - 13:03 0 Comentarios

La presentadora defiende su trabajo al frente de los informativos de Antena 3

Sandra Golpe ha salido en defensa de su compañero de cadena, Vicente Vallés, tras los ataques que ha recibido en las últimas semanas, especialmente desde Podemos, con críticas de Pablo Iglesias, Echenique y seguidores del partido a través de las redes sociales.

Todo comenzó cuando Pablo Iglesias se quejó de un comentario que había hecho un "presunto periodista", en referencia a Vicente Vallés, aunque no llegó a mencionar su nombre.

"Con lo de 'presunto periodista' ya sabíamos que era para señalarle. Vicente Vallés está curado de espanto, pero el problema es cuando se quiere utilizar su trabajo para generar bulos", dice Sandra Golpe en una entrevista para Diario de Sevilla.

Lea también: "Me dieron tres meses": el ultimátum que recibió Sandra Golpe en Antena 3

"Nos van a buscar pero no nos van a encontrar, porque trabajamos con honestidad. Pablo Iglesias no se da cuenta de que ya no es tertuliano, que es vicepresidente de un gobierno. Es fácil inventarse y propagar un bulo; y a los periodistas nos toca trabajar aunque estemos en el objetivo de otros. Es difícil ganar la confianza. La preocupación es perderla", explica la periodista, que presenta el informativo líder de la sobremesa que, además, es el más visto de la televisión.

Sandra Golpe: "No me caso con nadie"

Sobre las críticas de Podemos y la línea editorial de Antena 3, la periodista asegura que "no me caso con nadie". "En Antena 3 hemos hablado de unos y de otros. Hemos puesto siempre el dedo en la llaga. Antena 3 aspira a ser una tele que aglutina a muchas edades y formamos parte de un grupo de comunicación donde también está La Sexta".

Lea también: Engañan por teléfono a Vicente Vallés con un falso Echenique: así reacciona