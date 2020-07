"Me muero": Maite Galdeano, en shock al enterarse del robo en casa de su hija Sofía Suescun Ecoteuve.es 20/07/2020 - 11:46 0 Comentarios

Las navarras mantuvieron una conversación en clave en 'La Casa Fuerte'

La Casa Fuerte arrancó su gran final con la expulsión de Maite Galdeano y Cristian Suescun, que perdieron el 'asalto' contra Yola Berrocal y Leticia Sabater, las que finalmente se proclamarían ganadoras del reality veraniego de Telecinco. A su llegada a plató, Jorge Javier informó a madre e hijo del gran robo en casa de Sofía durante su estancia en el programa.

"Os han robado en casa, en el ático. Había dinero en efectivo, como 10.000 euros. Se llevaron el coche y todos los bolsos de Sofía. Lo que me contaba Sofía es que la gente que os ha robado son como dos niñatos", explicó el presentador ante las caras de shock de los navarros. "Me muero, me muero", acertaba a decir Maite Galdeano boquiabierta.

Tras enterarse de que tanto Sofía como Kiko estaban bien, Jorge Javier aclaró que todo sucedió mientras ellos se encontraban de vacaciones en Ibiza. "Mira que le dije que si se le ocurriese ir a ningún sitio", dijo enfadada Maite antes de confesar que tuvo un presentimiento dentro del reality sobre lo ocurrido. "Yo he tenido percepciones, adivino cosas. Tuve un mal sueño y al día siguiente me dolían muchísimo los pies. Y dije: Esto es que ha pasado algo", reconoció.

Los mensajes en clave de Sofía con Maite Galdeano

Avanzada la noche, Sofía Suescun entró en directo por teléfono para tranquilizar a su madre y a su hermano con una serie de mensajes en clave. "Ha sido bastante fuerte lo que ha pasado, pero estuvo Narciso presente en todo momento, ¿me entiendes lo que te estoy diciendo? Todos los muertos hicieron sus funciones, los gatos también, por tanto podéis estar tranquilos", aseguró la joven en unas palabras que la pareja de concursantes pareció entender a la perfección.

"Los bocadillos bien, ¿verdad?", preguntó Maite también en un mensaje encriptado recibiendo un "sí" por respuesta. Jorge Javier las interrumpió entonces para decir a ambas que la audiencia no se estaba enterando de lo que estaba pasando, algo a lo que la exconductora de autobuses le restó importancia. "Son cosas de mi hija y yo, ya nos entendemos entre nosotras", explicó la mujer sobre una conversación que, a buen seguro, dará mucho que hablar esta semana.