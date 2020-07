"Hay alguien aquí que no nos cuenta las cosas": el enfado de Pepe Rodríguez con la gestión del coronavirus Ecoteuve.es 20/07/2020 - 11:41 0 Comentarios

El juez de 'Masterchef' se muestra muy crítico con las medidas que se están tomando

"Fernando Simón me parece un fenómeno, nos ha contado todas las versiones"

Pepe Rodríguez, juez de Masterchef, no ve clara la situación en España respecto a los rebrotes del coronavirus, una situación que comenzó en Lleida y que cada vez está más descontrolada por todo el país.

La gestión de la crisis no le está convenciendo. "Ves que en Lérida quieren hacer una cosa, que en el resto de España algo distinto Eso no suma".

"Hay alguien aquí que no nos cuenta las cosas o que no sabe por dónde coger el toro. Eso genera incertidumbre en la gente, que al final no sabe si se podrá ir de vacaciones, si tiene que llevar mascarilla (o no). No hay un criterio de alguien de quien te puedas fiar de verdad. Esto es muy serio como para estar así", se queja en una entrevista en El Español.

Preguntado si es "alguien" es el Gobierno, Pepe Rodríguez responde. "Entiendo que sí porque no quiero entrar en política. No es mi historia y no sé si se puede hacer mucho mejor. Sé que esto ha sido insólito y que no ha sido fácil de gestionar. Pero, dentro de eso, yo necesito alguien que me transmita tranquilidad o seriedad, algún sanitario. No un político que te cuenta la película según le conviene. No, yo quiero que los tres señores más importantes de este país que sepan de esto me digan qué tenemos que hacer.

En la entrevista le preguntan por Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. "Simón me parece un fenómeno, nos ha contado todas las versiones".

