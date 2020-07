"Hija, no te voy a preguntar más": tensión entre Emma García y Toñi Moreno en Telecinco Ecoteuve.es 20/07/2020 - 9:56 0 Comentarios

Las presentadoras, muy distantes en su reencuentro en 'Viva la vida' (Telecinco)

Emma preguntó a Toñi si tiene pareja: "Sabes que de mi vida privada no hablo"

Se ha hablado mucho de la mala relación que tienen Emma García y Toñi Moreno, algo que ellas siempre han querido negar cuando se les ha preguntado. Sin embargo, el reencuentro que protagonizaron este domingo en Viva la vida no hace otra cosa que confirmar que no se tienen mucho cariño teniendo el cuenta la tensión de su cara a cara.

Toñi Moreno sustituirá a Emma García en Viva la vida durante sus vacaciones. Lo curioso es que vuelve al programa que ella puso en marcha en 2017 y que con tanto dolor dejó para hacerse cargo de Mujeres y hombres. Este espacio, por cierto, tampoco lo conducirá en septiembre, ya que comienza una nueva etapa con Jesús Vázquez.

Emma y Toñi se reencontraron este domingo en Viva la vida y la tensión se palpó desde el inicio. "Tenía ganas ¿eh? Y me ha costado tener ganas", dijo García al verse. "Yo tenía ganas de verte y de que aclaráramos muchas cosas", respondió Moreno.

Toñi Moreno: "Yo es que de esas cosas no hablo"

Más tarde, Emma preguntó a Toñi por su vida sentimental. "¿Tienes pareja?". "Tú sabes que de mi vida privada no hablo", contestó Moreno. "Hija, no te voy a preguntar más, solamente si tienes tu corazón ocupado", apuntó la comunicadora vasca.

"Yo es que de esas cosas no hablo, ¿sabes por qué?", continuó . "Ah, vale, vale, vale". "No, pero no pasa nada, no te lo digo... ¡No hay tensión, no hay tensión!", bromeó Toñi Moreno. "¿Dónde está el límite? Pues lo que quieras compartir. El tema de las parejas... Yo en mi vida he escondido nada: mi familia sabe cuál es mi vida. Mis amigos y mi familia. Pero esa parcela de mi vida a me gusta guardármela para mí porque siento que soy propietaria de esa parte", se explicó Moreno. "O sea, que no vas a hablar de parejas". "De parejas no", dejó claro de nuevo Toñi.

"¿Estás bien?", soltó entonces Emma García. "Yo sí. ¿Pero en general, en el amor, en qué?", quiso saber Toñi. "Bueno, ahora ya no sé por qué preguntarte, porque como me has dicho yo no hablo de mi vida privada... Que, por cierto, no iba a indagar en tu vida privada, era simplemente una pregunta de cómo tenías tu corazón".

"Nos hemos tenido que llamar para aclarar algunas cosas"

En conversación con Torito, Emma dijo que nunca se habían llevado mal pero "nos hemos tenido que llamar para aclarar algunas cosas. Hemos hablado muy claro las dos. No nos conocemos casi".

Sobre el intercambio de presentadores, Toñi Moreno explicó lo siguiente. "Los programas no son de los presentadores. Yo siempre he sentido que las dos pertenecemos a un barco que se llama Mediaset. Y hacemos lo que decide el capitán".

Cuando Emma se enteró de que iba a hacerse cargo de Viva la vida admite que se llevó una "sorpresa". "Es la primera vez que me quedo sin palabras. Me podía esperar cualquier cosa. No supe cómo reaccionar", explicó.

"Yo estaba feliz con el equipo. Estaba en la zona de confort y no quería que me movieran", aseguró Toñi Moreno. "No me gustó la decisión en un primer momento porque estaba feliz haciendo lo que me gustaba".