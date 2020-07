Patiño defiende a Terelu como profesional a pesar de sus desavenencias Ecoteuve.es 15:49 - 19/07/2020 0 Comentarios

Hay gente que afirma que Terelu está en televisión por ser hija de la Campos

La sustitución estival de Emma Gracía por Toñi Moreno en Viva la vida y las declas de García sobre que creía que la elegida como presentadora sustituta sería Terelu Campos aún colean, y María Patiño ha hablado de su relación tormentosa con la hija de María Teresa Campos, pero poniendo en valor su valía profesional. Además, ha hecho al respecto un alegato feminista en Socialité.

Patiño y Terelu Campos últimamente no están en el mejor momento de su relación, pero la presentadora de Socialité ha defendido a su ex compañera y hablado de su caso particular en el medio televisivo.

"La culminación de alguien en televisión no siempre es ser presentadora. Yo estoy agradecida por la oportunidad, pero nunca me lo planteé", ha sostenido la periodista, sobre el estatus de la hija de María Teresa Campos como colaboradora y no conductora de programas, que parece ser su espinita clavada tras tanto tiempo sin ejercer de presentadora.

Además, Patiño ha recordado que Terelu tendría un proyecto para televisión y que también afirma que le gustaría trabajar en el medio de la radio.

Alegato feminista: "Nos tiramos de los pelos"

La televisiva, además, ha incidido con un alegato feminista en lo que ella ve como un crítica de corte machista al hablar de este tema: según ella, siempre se habla de la rivalidad entre presentadoras de televisión "y nunca se utiliza el sexo masculino": "Es como que somos nosotras siempre las que nos tiramos de los pelos", ha aseverado.

"De mal en peor desde Viva la vida"

De esta forma, María Patiño ha aprovechado para aclarar el supuesto mal rollo con Terelu Campos: "Hay un titular en una revista que viene a decir que mi relación con Terelu fue de mal en peor cuando yo la sustituí. Falso. Fue de mal en peor desde que ella se fue a Viva la vida".

Ante la posibilidad de que Campos presentase el programa de Emma García en verano, los reporteros de Socialité han preguntado en la calle, donde han recogido totales de gente que piensa que Terelu Campos está en televisión por ser hija de María Teresa Campos y no por talento.

"Imposible mantenerse 30 años en TV por el apellido Campos"

En este aspecto, Patiño sí que le ha echado un capote: "Quiero reivindicar que llevar 30 años en televisión no se hace por ser 'hija de'. Es imposible mantenerse tantos años por el apellido Campos", ha asegurado.