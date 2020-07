La increíble confesión de Revilla sobre el emérito en La Sexta: "Se hacía la vista gorda" Ecoteuve.es 19/07/2020 - 14:31 0 Comentarios

El presidente de Cantabria afirma que "si alguien tiene que ser ejemplar, es la máxima representación de un pueblo"

Las últimas polémicas sobre Juan Carlos I, más de actualidad que nunca, son "de una gravedad tremenda" para Miguel Ángel Revilla, que no se ha callado sus opiniones al respecto en La Sexta Noche.

"El tema del rey emérito era más o menos conocido, pero se hacía la vista gorda por lo que significa su figura", ha soltado sin eufemismos el dirigente del Partido Regionalista Cántabro a Iñaki López en plena entrevista en directo.

Lea también: Revilla, contra Sánchez en La Sexta: "No dice gran cosa, hace los anuncios los sábados"

El profesor universitario de Económicas admitió que se siente "molesto" por "la cantidad de llamadas que estoy recibiendo diciéndome que no me meta con él por cómo está el país", ha revelado sin temor el presidente de Cantabria.

Según el economista, esa excusa de no hablar del tema del emérito para "no desestabilizar" la situación del país aún más no es válida y asegura "no soportar" a los corruptos y "si están en las máximas instituciones del Estado, mucho menos", ha declarado Revilla.

El político consideraba así que "si alguien tiene que ser ejemplar es la máxima representación de un pueblo", en clara referencia a la Corona.

La inviolabilidad constitucional, "infumable"

Además, criticó que en la Carta Magna se hizo un artículo "infumable" que dice que el Rey es inviolable, "lo que hace suponer que está al margen de la ley y puede hacer lo que le dé la gana", sostuvo el dirigente autonómico.

Sobre estas críticas a la inviolabilidad que él comparte, agregó, además: "Si pudiera sustituirlo, habría puesto algo como es inviolable en los acuerdos que pueda tomar como jefe de Estado. Pero en el caso de la corrupción, habría añadido que debería ser el más escrupuloso y más transparente, de manera que cualquier acto de corrupción tendría que tener un castigo superior al resto", dijo el economista sobre la ejemplaridad.

"No puede estar en el mismo edificio que Felipe"

Además, Revilla habló de lo anacrónica que es la institución monárquica y dio unas pautas a Felipe VI en el caso de que quiera mantenerla viva aún: "Si quiere mantener la monarquía, que es una cosa anacrónica, le diría que se desligue de la figura de su padre". Para el líder del PRC "no es suficiente haber renunciado a la herencia de ese presunto dinero cobrado a base de comisiones". "El rey emérito no puede estar en el mismo edificio que Felipe VI. Intuyo que no pasará más de una semana con un comunicado desalojándole y quitándole el título de rey emérito", ha zanjado Revilla de manera muy directa y contundente.