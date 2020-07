Compañeros de Paz Padilla reaccionan a la repentina muerte de su marido: "Mucho ánimo, compañera" Ecoteuve.es 13:20 - 19/07/2020 0 Comentarios

La presentadora llevó en secreto la enfermedad de su esposo y no trascendió

Los perfiles oficiales de Sálvame, Telecinco, La que se avecina y María Patiño, entre otros, acompañan a la humorista y presentadora de Sálvame en estos duros momentos, en un goteo de condolencias que se van sumando conforme se va conociendo la inesperada y repentina trágica noticia de la muerte del esposo de Paz Padilla de manera repentina por un tumor cerebral y a los 53 años de edad. La presentadora había vivido la enfermedad en absoluta y estricta intimidad, sin trascender a los medios y, ni siquiera, a sus compañeros, todo un gesto de fortaleza y profesionalidad. Es por esto también que tuvo que ausentarse de las grabaciones de Got Talent (donde es jueza) y de su obra Desatadas.

Apenas unos minutos después de conocerse el súbito adiós de Antonio Juan Vidal Agarrado, marido de la actriz de La que se avecina y presentadora de Sálvame Paz Padilla, las muestras de cariño, apoyo y recuerdos a la televisiva se van sucediendo rápidamente a través de las redes sociales.

Los primeros han sido los equipos de Sálvame y Telecinco, demostrando que están ahí para la humorista: "La historia de amor de Paz Padilla y Antonio Juan Vidal. Mucho ánimo, familia", escribían desde el perfil oficial de su programa, Sálvame. Telecinco, por su parte, optaba por un mensaje casi idéntico: "Muere Antonio Juan Vidal, marido de Paz Padilla. Mucho ánimo, compañera".

El universo de Mediaset, con la televisiva en esta pérdida

Casi al mismo tiempo se unía su compañera María Patiño al pésame: "Toda mi fuerza para mi compañera Paz Padilla y para la familia de su gran amor", ha sido el mensaje de la presentadora de Socialité. Además, la presentadora, visiblemente afectada, abría Socialité con esta última hora, rememorando la historia de amor y la última hora de la noticia: "A mí me lo ha comunicado el director de este programa, hace 2 horas, me sorprende su entereza, fuerza, entregarse al público sin querer compartir su dolor más profundo", decía sobre haber mantenido en secreto a su círculo más cercano la enfermedad. Asimismo, ha recibido la llamada de Lydia Lozano, "impactada" y rota de dolor por la pérdida, sin contar el contenido de la llamada a Paz, y con la voz entrecortada: "No sabía qué decirle, me ha dicho que la despedida ha sido preciosa". Patiño y Lozano han recordado cómo hace semanas reaccionó Paz Padilla a la muerte de Álex Lecquio, el hijo de Ana Obregón y el conde Lecquio: naturalizando la muerte.

La que se avecina, serie donde da vida a la popular Chusa, también le ha mandado sus muestras de cariño a la humorista andaluza: "Ha muerto el marido de nuestra compañera Paz Padilla, Antonio Juan Vidal. Mucho ánimo a toda la familia", era la despedida de la serie de Alberto Caballero para Mediaset.

También el equipo de fútbol de su ciudad natal, Cádiz, ha arropado a su paisana: "Nuestras condolencias a Paz Padilla y su familia por el fallecimiento de Antonio Juan Vidal. Os enviamos mucha fuerza desde Carranza. Descanse en paz".

Kiko Matamoros se unía así a los apoyos: "Querida Paz Padilla, desde la pena más absoluta te envío mi dolor y cariño".

Marta Flich, de Todo es mentira, también ha recordado a la presentadora: "Un abrazo inmenso, Paz Padilla".

