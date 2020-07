Marhuenda amenaza con irse de 'La Sexta Noche': "Si me llaman machista, me voy" Ecoteuve.es 10:45 - 19/07/2020 0 Comentarios

"No vengo a que me insulten", aseguró el colaborador televisivo

El periodista Francisco Marhuenda ha amenazado en directo con abandonar el plató de La Sexta Noche por unas declaraciones de Estefanía Molina que él consideraba insultantes.

El director del periódico La Razón, Paco Marhuenda, ha amenazado con marcharse del programa presentado por Iñaki López por sentirse insultado por otra tertuliana.

El catalán ha explotado finalmente por su -según algunos- controvertida crítica a Corinna zu Sayn-Wittgenstein, la supuesta amiga entrañable del rey emérito, en el escándalo de éste.

En la acalorada tertulia, la también periodista Estefanía Molina ha aprovechado para soltar lo que ella misma ha considerado "una reflexión general": "Basta ya de echarle la culpa a las mujeres de lo que presuntamente hacen los hombres", ha puntualizado Molina.

Y es que la colaboradora ha cargado contra la ya típica "coletilla" que buena parte de medios y políticos usan para referirse a estos casos. Dicha reflexión se la ha tomado a pecho y como un ataque contra sí mismo Marhuenda.

Así, el profesor de Periodismo ha contestado a Molina: "No entres por ese camino", le ha espetado.

"Me parece que es importante, y en esto estoy con Eduardo Inda, porque lo que me importa es lo que atañe al Estado", ha contestado Estefanía Molina a Marhuenda.

"No vengo a que me insulten, no soy machista"

El rifirrafe dialéctico continuó y, finalmente, el director de La Razón tuvo un amago de abandono en directo: "No vengo a que me insulten, yo no soy machista", se defendió.

"Es muy serio, no lo voy a aceptar porque si me llaman machista me voy", declaró el televisivo catalán. "Yo he dicho que un hombre o una mujer que se comporte como esta señora, lo repito por si estáis sordos, no tiene categoría", zanjó rotundo Marhuenda.