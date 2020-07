Duro enfrentamiento entre los hermanos Frigenti y Mónica Hoyos en 'La última cena': final inesperado Ecoteuve.es 13:09 - 18/07/2020 0 Comentarios

Sacan a relucir los piojos que tuvo Mónica Hoyos pero acaban siendo amigos

La comensal sorpresa para los platos preparados por el clan Frigenti en La última cena no fue sino la archienemiga de Miguel Frigenti, Mónica Hoyos. Nada más llegar, se caldeó el ambiente y Miguel Frigenti arremetió contra ella, dando paso a su hermano Alberto, que endureció la guerra, llegando a recordar el episodio de los piojos que encontró Sálvame en el pelo de la ex de Carlos Lozano. Aún así, la trifulca dio un giro de 180 grados y el final fue sorprendente.

Mónica Hoyos, hasta ahora enemiga íntima de Miguel Frigenti y, por extensión, de sus hermanísimos, fue la invitada sorpresa en la cena preparada por los tres hermanos del clan Frigenti: Alberto, Miguel y Carlos.

El mal rollo entre los cuatro ha salido a relucir nada más haber pisado el plató del programa de los fogones.

El primero en saltar contra Mónica Hoyos ha sido Miguel Frigenti, pero ensegudia ha sido Alberto el que se ha enzarzado en una guerra con la peruana, más que cualquiera de los otros dos hermanos.

Hoyos ha preguntado si ella es considerada un imprevisto en la cena, pero que, a pesar de la opinión que tengan los hermanos, le tenían que dar la cena.

Alberto le ha espetado: "Tú eres más un dolor de cabeza".

"No queremos piojos"

Después, éste ha seguido increpando a la ex robinsona: "¿Te has lavado la cabeza hoy? Porque ya tenemos bastante proteína, no queremos piojos". Este ataque ha recordado el momento en el que se descubrió en vivo y en directo en Sálvame que la exconcursante de GH VIP padecía de pediculosis, sin eufemismos: piojos y/o liendres.

Mónica les ha respondido: "Os retratáis vosotros solos". Pero Miguel Frigenti ha atacado de nuevo y la ha llamado "reventada". Mónica se ha quejado de que traten tan mal a una invitada y les ha pedido que relajen el tono porque, según ella, estaban quedando muy mal con los comensales colaboradores, ella misma y los telespectadores.

Rafa Mora ha defendido a la que fuera azafata de El precio Justo. El tertuliano valenciano creyó que el recibimiento de los anfitriones a una de las comensales de la noche "está siendo pésimo" y que, a pesar de sus peleas previas, "no se merece el recibimiento que le habéis hecho. Mónica también va a votaros", declaraba Mora.

Reconciliación y Hoyos les da un 10

Al final del programa, arrepentido, Alberto le pidió perdón a Mónica Hoyos por su comportamiento excesivamente bélico y maleducado y ella se lo agradeció con unas bonitas palabras y con la nota que le dio a su cena: "Cuando voy a un restaurante, no sólo valoro la comida, también cómo me atienden y me hablan. Y lo que has dicho al final, es de agradecer (las disculpas de Alberto). Un 10", declaró la peruana. Habemus reconciliación gracias a La última cena.