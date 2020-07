Una concursante de 'La Ruleta' deja en shock a Jorge Fernández con su gran golpe de suerte: "No me lo creo" Ecoteuve.es 17/07/2020 - 19:22 0 Comentarios

La joven participante logró resolver el panel final en los últimos tres segundos

Jorge Fernández lleva ya más de catorce años al frente de La Ruleta de la Suerte. Durante tanto tiempo, el presentador, que hace unos días lanzaba un reivindicativo mensaje sobre su enfermedad, ha visto ya de todo en el plató del mítico concurso de Antena 3.

A pesar de ello, el vasco se ha quedado este viernes en shock al ver el increíble golpe de suerte que ha tenido una de las concursantes del programa. Sara logró superar a sus rivales y colarse en el panel final, que resolvió en un abrir y cerrar de ojos cuando apenas le quedaban unos últimos tres segundos. La joven contó con cinco segundos extra que fueron claves en su victoria.

La participante debía adivinar "tres estilos" y con las letras que propuso se quedó al descubierto solo la última palabra. "¡Hip Hop, Trap y Rock Electrónico!", soltó Sara sobre la bocina después de varios intentos de lo más atropellados.

"¡No me lo creo!", reconoció la chica saltando de alegría ante el shock de Jorge Fernández. "Sí, eso es. Desordenado, pero sí. Ha sido todo un compendio. Primero has dicho 'electrónico', luego 'trap', luego 'rock'...", comentó sorprendido el presentador, que aseguró que dio por buena la respuesta porque en ese panel no se exige decir las palabras en el orden que aparecen.