"Llegué a casa llorando": el 'tierra trágame' de Valeria Ros en 'Zapeando' tras un chiste sobre Cristiano Ronaldo Ecoteuve.es 17/07/2020 - 18:21 0 Comentarios

La cómica desvela que metió la pata en el programa de humor de La Sexta

Valeria Ros ha desvelado el mal trago que sufrió hace unos días en Zapeando después de lanzar en directo un desafortunado chiste sobre Cristiano Ronaldo. "Llegue a casa llorando", desveló la humorista a Quequé mientras le explicaba que últimamente tiene las emociones a flor de piel debido a las hormonas generadas por el embarazo.

"Lloro con todo. Ayer metí una pata en Zapeando... Estaban hablando de Cristiano y Giorgina y estaban comentando lo felices que estaban. Y yo dije: 'Pues yo creo que es mentira. Dicen que él tiene un novio en Marruecos", empezó recordando en el último programa de La Lengua Moderna, programa de humor de la Cadena SER.

Valeria Ros contó entonces que, en ese momento, sus compañeros se quedaron ojipláticos y comenzaron a decirle "corta, corta" abroncándola: "Yo pensé. Es verdad. ¿Cómo he podido decir esto? Qué mala persona", confesó la vizcaína. "Encima me dice Miki Nadal: ¡Que [Cristiano] ve Zapeando!", añadió entre risas la presentadora.

La cómica contó que pudo salir al paso haciendo el mismo chiste con otro vídeo en el que hablaban de Rosa López y su nueva pareja. "Me sentí fatal y me puse a llorar al llegar a casa. ¿Pero cómo digo eso? No me gusta hablar de la vida de los demás. Si le gusta lo que el gusta o si hacen poliamor, que cada uno haga lo que quiera. Seguro que es mentira, yo lo dije por hacer el chiste. Estáis superenamorados y sois monísimos", concluyó Valeria antes de cambiar de asunto.