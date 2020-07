El accidente de Florentino Fernández en 'Masterchef Celebrity': el cómico muestra sus impactantes heridas 17/07/2020 - 17:43 0 Comentarios

El humorista sufrió un percance durante las grabaciones del talent de La 1

Florentino Fernández se reencontró este jueves con su amigo y compañero de batallas Dani Martínez. El humorista fue invitado junto a Valeria Ros a La Verbena, el programa que conduce el leonés junto a Julián López. Allí, durante la entrevista, los presentadores se sorprendieron al ver los brazos de su invitado totalmente quemados.

"¿Puedes levantar las manos?", preguntó Dani Martínez, preocupado por lo que le había pasado. "¿Te lo estás pasando bien en Masterchef Celebrity por lo que veo? ¿Te lo estás pasando de puta madre no?", insistió entre risas el cómico pidiéndole que enseñara a la cámara las impactantes heridas que tiene su compañero en ambos brazos.

"¿No te habrá pegado Josie, no?", se interesó con sorna Valeria Ros ante las carcajadas de todos. "Yo no sé cocinar, soy un zote cocinando, así que dije: 'Voy a usar la técnica de dar pena. Me quemo con todos los hornos, con todas las sartenes y cuando presento el plato me preguntan qué me ha pasado. Ahí consumo el tiempo y ya no hacen veredicto y me vuelvo a mí sitio", explicó irónico Florentino.

El invitado aclaró finalmente el accidente que vivió durante unas de las pruebas del talent, que graba durante este verano su próxima edición con famosos. "El otro día estaba haciendo una tarta de chocolate sin harina y sin azúcar. Le eché el chocolate, lo metes al baño maría, lo metes en el horno y cuando lo saqué, me quemé los brazos", desveló el Fernández sin dar más detalles de lo que veremos en el concurso culinario de Televisión Española.