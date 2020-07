Miguel Frigenti y sus hermanos Alberto y Carlos: todo lo que no sabes de los 'trillizos' que cocinan en 'La última cena' Ecoteuve.es 17/07/2020 - 15:24 0 Comentarios

Se dieron a conocer en 2009 en Telecinco, cuando presentaron 'El Revientaprecios'

Miguel ha seguido en televisión a través de 'GH', 'Ya es mediodía' y, ahora, 'Sálvame'

Miguel Frigenti se ha convertido en uno de los últimos colaboradores que ha conseguido plaza fija en Sálvame. El periodista se ha ganado la silla por méritos propios: no solo da su opinión sobre diversos temas sino que también ha sido pieza fundamental a la hora de generar contenido en el programa de Telecinco.

Recientemente, por ejemplo, Frigenti se sinceró y contó en el programa su dura infancia, cuando tuvo que soportar insultos por parte de sus compañeros de colegio. "Me destrozaron la infancia. Para mí fueron lo peor", dijo. "Un día le dije a mi madre que me quería morir".

Miguel Frigenti es el miembro más conocido de la familia, pero no el único. Sus hermanos Alberto y Carlos también lo fueron hace años, cuando los tres participaron en el programa de Telecinco El Revientaprecios (2009). Hoy vuelven a la televisión para cocinar juntos en La última cena.

¿Son realmente trillizos los hermanos Frigenti?

En El Revientaprecios se les conocía como los Trillizos Frigenti y presentaban el espacio acompañando a Miquel Serra. Pero, ¿son realmente trillizos? Carlos y Alberto son los hermanos mayores y son gemelos. Nacieron en 1985. Por lo tanto, tienen 35 años. Miguel es el pequeño. Nació en 1987 y en octubre cumplirá 33 años.

Después de ese debut televisivo, Alberto y Carlos siguieron con su profesión pero fuera de la televisión, ligado a una productora de doblaje. Miguel, sin embargo, sí ha hecho carrera en el medio. Su amplio conocimiento de GH le convirtió en colaborador indispensable en los debates de este reality. También ha participado en Ya es mediodía y, desde hace meses, lo hace de manera regular en Sálvame.

Los tres hermanos Frigenti son gays y recientemente intervinieron en una entrevista en Sálvame donde explicaron su infancia y la relación con sus padres. Precisamente, Marisa, la madre de los Frigenti, habló para el programa y dio toda una lección a Paz Padilla cuando explicó su relación con ellos, independientemente de su orientación sexual.

La presentadora preguntó si "acudió" a alguien para afrontar esa situación. "Para mí, el tema gay está sobredimensionado, no es nada. Es como el que es vegetariano y no quiere comer carne, es su libertad en la vida y cómo elegir su felicidad. Considero que ningún profesional me tiene que preparar para nada", respondió Marisa ante la pregunta. Y remató con la siguiente cita, muy celebrada: "No he educado a tres hijos gays, he educado a mis hijos".