Federico Jiménez Losantos llama "payaso" a Fernando Simón: "Es el camarada de la muertecicleta"

El locutor insulta al experto por su mascarilla en el homenaje las víctimas del coronavirus

Ya hay una nueva víctima de los apodos que Federico Jiménez Losantos suele poner en su programa Es la mañana de Esradio. En este caso, se trata de Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad, quien ha probado de la medicina del exlocutor de la COPE.

Losantos, sin una pizca de suavidad, ha insultado al doctor Simón en las ondas. "Payaso" y "camarada de la muertecicleta" han sido algunas de las perlas que el de Teruel ha soltado por su boca ante la polémica de la mascarilla de estampado de tiburón que portaba el facultativo durante el homenaje a las víctimas del coronavirus.

Después de criticar por su aspecto al vicepresidente Pablo Iglesias y a la presidenta del Senado, Pilar Llop, ataviada con colores vivos para un funeral, el periodista ha cargado con el epidemiólogo. Así, ha bautizado al doctor Fernando Simón como "el camarada de la muertecicleta", en referencia a la costumbre de Simón de ir al trabajo en moto y a esa portada de El País Semanal que se hizo viral.

"Camarada de la muertecicleta", "payaso"

La dura intervención radiofónica de Losantos rezaba así: "Apareció, cómo no, qué boda sin la tía Juana, el camarada de la muertecicleta con una mascarilla de tiburones que sólo le faltó, realmente, ponerse a hacer caballitos con la moto y, no sé, asustar a algún niño si lo había, que no lo había. La princesa de Asturias y la infanta ya están mayorcitas, muy mayorcitas", soltaba en Esradio.

"Maleducado y zafio"

"Pero bueno, por si alguien se asustaba. Le faltó hacer un caballito con la moto. ¿Pero se puede ser más payaso? Ir con una mascarilla de tiburones, dice: 'tenía significado'. Tenía significado de que es un maleducado y un zafio. ¡Qué espectáculo!", finalizaba el periodista, con el tono bastante subido.

En cuanto a la polémica, gracias a un tuit del ministro de Sanidad Salvador Illa, se sabe que la mascarilla de la discordia fue un simple regalo a Simón, que se lo llegó a contar al propio presidente Pedro Sánchez: "Me la regalaron ayer. Una amiga de la directora general de Lasarte me mandó una de regalo", declaraba en el vídeo el médico. "¿Ah, sí? Está bien", le contestaba el jefe del Ejecutivo a Simón.