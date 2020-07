Saray acusa a 'Masterchef' de pedir a sus compañeros que la denuncien: "Querían que me demandaran" Ecoteuve.es 17/07/2020 - 13:42 0 Comentarios

La polémica concursante vuelve a la carga contra el talent culinario de TVE

Dos semanas después de la gran final de Masterchef 8, en la que Ana Iglesias se proclamó vencedora de la edición, Saray continúa cargando contra el talent culinario de TVE por lo que ocurrió aquella noche y que no se vio finalmente en televisión. La concursante más polémica del programa ha dado más detalles sobre la trifulca que vivió con Jordi Cruz, al que llamó "enano" y "playmobil".

"Hablé con la productora y le dije que como habían machacado mi imagen y me habían dejado fatal, yo iba a la final si los jueces de alguna forma se retractaban y yo también y hacíamos las paces ahí", empieza asegurando Saray a Fórmula TV, añadiendo que la gala empezó con ella bromeando con el equipo y ejecutando su pactada reconciliación con Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera, algo que finalmente "no se emitió".

"Cuando nos subimos a la galería, empezó la valoración de Ana y Jordi soltó comentarios del tipo: 'Tu has sido una buena concursante, no como otros que tenemos aquí que se han comportado de una forma burda'. Empezó a darme caña y yo arriba alucinando. ¡Pero si acabábamos de hacer las paces! Querían humillarme el día de la final. Me entró el bicho y le grité payaso y de todo a Jordi. Noté que se me estaba yendo la pinza, y dije: 'Me voy de aquí, que os den por culo", recuerda explicando cómo abandonó el plató.

Saray afirma entonces que varios miembros del equipo la convencieron para que regresara, ya que tenía un contrato firmado con ellos. "Volví a entrar y Jordi me estaba mirando con mala cara. Pues le hice: Toma, pa ti. [Haciendo una peineta] Y empieza: 'Saray: ¿Qué me has hecho?' Vi que las cámaras me enfocaban y dije: 'No voy a entrar en vuestro juego y me fui. Por mi santo coño que no entraba", continúa desvelando que ahí decidió marcharse al hotel.

"Masterchef pidió a mis compañeros que me denunciaran"

Saray asegura que el día de la gran final sintió el rechazo de todos sus compañeros: "Nadie se acercaba a mí en la final, el único que me hablaba algo más era José Mari, que yo no lo podía ver dentro de MasterChef", señala."Los aspirantes fueron contra mí por lamerle el culo a los de MasterChef", declara.

La concursante afirma "no entender" el motivo de la 'tirria' que supuestamente le tiene el programa. Tanto es así, que Saray ha lanzado una grave acusación contra el talent: "Algunos compañeros me han dicho que la productora se puso en contacto con ellos para que no me hablaran", asevera.

"MasterChef le ofreció a algunos compañeros denunciarme porque había hablado mal de ellos en un directo. Querían que mis propios compañeros me demandaran. Yo no entiendo por qué me tienen tanto odio. Ninguno quiso denunciarme y me alegro porque al menos sé que no son tan malas personas", concluye antes de asegurar que "no quiere más televisión" tras su ingrata experiencia en TVE.