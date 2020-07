Alonso Caparrós, hundido en Telecinco: revela que su hermano Andrés "no quería saber nada" de él Ecoteuve.es 17/07/2020 - 12:53 0 Comentarios

El clan televisivo de los Caparrós, resquebrajado por las adicciones de Alonso

El presentador Alonso Caparrós ha revelado que su propio hermano "no quiere saber nada de él" por sus excesos en unas duras declaraciones en Sálvame. En estas confesó que su hermano Andrés Caparrós es una de las personas que peor lo pasaron con su adicción, porque estaban ambos muy unidos y tenían una estrecha relación fraternal.

Y es que Alonso Caparrós no ha podido ocultarlo más y así, se ha atrevido a contar que ha pasado por un mal momento con su hermano Andrés, que lo bloqueó para evitar comunicaciones.

Todo parece remontarse a que, tras una de sus intervenciones en Mediaset, su hermano le envió un mensaje diciéndole que no quería saber nada más de él, molesto: "Recibí un mensaje de que no quería saber nada más de mí", aseguró Alonso.

Alonso Caparrós cree que alguien pudo decirle a su propio hermano que había hablado de él en los medios, aunque sin explicarle en qué términos y sacado de contexto.

Le pide "no hablar de él" también

Así, Andrés habría decidido cortar por lo sano con su hermano. Tras varios días sin dirigirse la palabra, el televisisvo un email de Andrés: "Ha debido ver lo que dije o alguien le ha debido contar los términos en los que hablé", ha declarado el que fuera el conductor del mítico Furor. En el correo, Andrés le pedía que, por favor, "procurara no hablar de él, ya que había tomado una decisión respecto a su vida".

Alonso, por otro lado, ante la comunicación, ha declarado lo siguiente: "Yo le he contestado que ése es el problema: que utiliza un mantra, un método, que es egoísta e infantil, porque me mandó un mensaje, me bloqueó y me dijo que no quería saber nada de mí", ha desvelado Alonso, que asegura que continuará hablando de su hermano Andrés siempre que sea para bien y para ensalzarle su labor.

A Alonso se le ha preguntado la razón por la que Andrés ha actuado tan tajante. Alonso dice no saberlo, aunque Kiko Hernández cree que es envidia en el terreno televisivo, ya que Andrés también es presentador y Alonso está triunfando en Sálvame y La última cena. El ex presentador de Punto Pelota, en cambio, disiente respecto de esa hipótesis. Es más, considera que su hermano Andrés es una de las personas que más sufrió con su adicción, porque estaban muy unidos: "Creo que no me dice lo que piensa para no hacerme daño", ha zanjado el colaborador..