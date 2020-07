"¡No lloréis!": el gran zasca de Pedrerol al Barça tras el título de Liga del Real Madrid 17/07/2020 - 12:25 0 Comentarios

El presentador de 'El Chiringuito', muy crítico con el club blaugrana

El Chiringuito vivió este jueves una noche de gran alegría para la mayoría de los tertulianos. El programa de Mega celebró en directo la consecución del título de Liga por parte del Real Madrid después de que los de Zidane ganaran al Villarreal y de que el Barça cayera, en una ridícula derrota, ante un Osasuna que acabó el partido con diez jugadores.

De este modo, Josep Pedrerol arrancó la emisión con un gran entusiasmo: "Muchas felicidades. Esta es una noche fantástica, es una noche histórica. Lo dijo Zidane cuando llegó: quería el título y lo ha conseguido. Ha sido mejor que el Barça, mucho mejor que el Barça", ha destacado el periodista antes de lanzar un zasca al club catalán y a todos sus aficionados.

Lea también: "No fue muy agradable": el cara a cara de Valdano y Del Bosque 17 años después de su "noche trágica" en el Real Madrid

"Y no lloremos. Los culés no tienen que llorar esta noche. No lloréis por los árbitros, llorad por lo que está pasando en su casa", soltó Pedrerol después de varias semanas en la que la parroquia blaugrana ha señalado al VAR por su criterio a la hora de señalar tantos penaltis al Real Madrid después de retomarse el campeonato nacional tras la cuarentena por el coronavirus.

"Atención a las declaraciones de Messi. Messi ha dicho que este equipo, si sigue así, no será capaz de eliminar al Nápoles. Messi lanza un aviso a navegantes, en este caso al navegante que lleva el barco, a Bartomeu. Tocan cambios para seguir en la Liga de Campeones. Veremos lo que hará Bartomeu, pero Setién puede tener las horas contadas. Según Jota Jordi, podría haber noticia hoy en El Chiringuito. Va a ser una noche importante. Si eres del Barça, no te vayas a dormir cabreado. Si eres del Barça, quédate hasta el final para ver qué pasa con el equipo", concluyó Pedrerol antes de dar comienzo a la tertulia.