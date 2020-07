El portazo de Olvido Hormigos a 'Sálvame' por perseguirla: "¡Ni se te ocurra grabarme!" Ecoteuve.es 17/07/2020 - 11:53 0 Comentarios

Kike Calleja acude a los Yébenes para hablar con la exconcursante de 'GH VIP'

Sálvame sigue a la carga contra Olvido Hormigos. El pasado lunes, el programa de Telecinco soltó al aire que una mujer "muy muy famosa" había comenzado a dedicarse "al oficio más antiguo del mundo". Tras dos días cebando el asunto, Kiko Hernández cometió "el lapsus" de nombrar a Olvido Hormigos y se justificó diciendo que "tenía su nombre en la cabeza" porque había sido ella la que se había "dado por aludida" y había mandado un mensaje al programa de Telecinco.

Después de un día de silencio absoluto respecto a este tema, el espacio de Mediaset pasó de hablar de la primera mujer a la que estaban haciendo referencia y se centró en comentar por qué la exconcursante de Gran Hermano VIP 3 había reaccionado de esa manera. Así pues, Sálvame envió a Kike Calleja a los Yébenes (Toledo) para lograr las primeras declaraciones de Hormigos tras desatarse la polémica.

Lea también: Sálvame ataca a Antena 3 recordando el robo de Efrén Reyero: "Eras el fichaje estrella y acabaste estrellado"

"Le he enviado un mensaje a Olvido para ver si quiere hablar con nosotros y explicar por qué mandó ese mensaje a la dirección. Me cuentan que están muy nerviosa, más nerviosa que las horas después de enviar ese mensaje. Me sorprendió cómo reaccionó ante nuestras preguntas. Parece que le ocurre algo, no sabemos exactamente el qué. Parece que teme que alguien pueda contar algo de ella", dejó caer el reportero antes de ver las imágenes de su persecución a la exconcejala de la región.

El portazo de Olvido Hormigos a Sálvame por perseguirla

Kike Calleja intentó hablar con Olvido Hormigos mientras sacaba el coche del garaje de su casa. La manchega no dio ningún tipo de declaración y respondió al periodista con un portazo ante la insistencia de sus preguntas. Más tarde, la siguieron por el pueblo hasta la casa de sus padres, donde Olvido estalló delante las cámaras. "No me grabes. Que me dejéis en paz. ¡Ni se te ocurra grabarme!", advertía al compañero de Calleja.

"Ha reaccionado muy mal luego, cuando nos ha vuelto a ver. Algo la tiene muy preocupada para reaccionar como habéis visto. Su marido se ha sorprendido del revuelo generado. Dice que no entiende nada porque está todo el día trabajando y dice que no quiere verse envuelto en ninguna historia, si es que va a salir algo de su mujer", informó Calleja. "Me niego a pensar que Olvido está organizando todo esto para salir en televisión. Me da pena ver a una persona en esta situación, se ve que lo está pasando muy mal. Ella siempre ha sido muy presumida y coqueta y ahí la vemos sin maquillaje. La veo triste", comentó desde el plató Kiko Hernández.