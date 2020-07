"Ahora me reúno con Sánchez, soy masón y amigo de Soros": Iker Jiménez combate la 'plandemia' del coronavirus Ecoteuve.es 17/07/2020 - 10:06 0 Comentarios

El periodista explica cómo ha virado la opinión: le critican quienes antes le defendían

"Para muchos seguiré siendo el carcelero del miedo y antes el justiciero que decía la verdad"

El periodista no cree la teoría de la conspiración: "¿Soy un ingenuo? Puede ser"

Con Iker Jiménez ha ocurrido un fenómeno curioso. Empezó siendo visto (e insultado) como el azote del Gobierno durante la crisis del Covid-19 por buscar la verdad de lo que sucedía. Y ahora, los más escépticos con el tema, los negacionistas, le acusan poco menos que de formar parte de lo que llaman la 'plandemia', es decir, esa teoría que sugiere que el coronavirus no existe y que todo forma parte de un montaje a nivel mundial para cambiar el orden geopolítico y económico.

"Hoy me han enviado un tuit de alguien que me decía que yo me reunía con el presidente Sánchez en una logia de Las Rozas para continuar mano a mano con este gran engaño", dice el comunicador, muy sorprendido, en una nueva entrega de La estirpe de los libres, el programa que ha emitido con gran éxito en Youtube durante toda la crisis del coronavirus.

El propio Iker Jiménez ha sido testigo de cómo ha cambiado la percepción de muchos en estas últimas semanas. "Una parte de la sociedad no se lo ha creído y piensa que soy parte del engranaje del plan maligno", explica.

El periodista es consciente de que "me metí a informar en un momento que no tocaba". "Empecé siendo muy crítico con el Gobierno. Los programas se reían de las mascarillas. Y algunos médicos y especialistas cuentan ahora lo contrario. Lo veo y no les cambia la jeta", dice indignado. Hay que recordar que él advirtió desde finales de febrero de la importancia de hacer un confinamiento estricto, del uso de la mascarilla cuando incluso muchos la desaconsejaban. Y también advirtió, entre otras cosas, de la importancia de cubrir los ojos, algo que también se estudió después.

"Fui señalado. La gente más de izquierda me atacaba. Me llamaron de todo: cabronzao, derechista, franquista...", recuerda. Pero "llega un momento que me di cuenta que las tornas giran". "De repente no se ve bien el confinamiento. Quienes hablamos de que el virus es un peligro, nos convertimos en enemigos de quienes nos habían defendido como buenos españoles anticomunistas", explica.

"Yo no he tenido contacto con Sánchez, Simon o Iván Redondo. No les conozco. Ni me han dicho 'ánimo' y ni me han callado", explica el popular periodista, aun sorprendido por el fenómeno que ha vivido en primera persona en los últimos meses. "De repente, ir a favor del confinamiento, de la mascarilla, empieza a molestar a los conservadores y empiezan a atacarme, a decirme que ya vale de dar miedo. En el último mes y medio soy títere de la izquierda, masón, amigo de Soros...", comenta.

"Tanto unos como otros me han visto como enemigo", lamenta. "La España conservadora me convertía en un héroe y la izquierda me atacaba. Ahora soy un títere de la izquierda. Pero yo no he variado mi opinión", insiste. "¿Eso no es una muestra de la manipulación política?"

Iker Jiménez rebate a los escépticos: "Yo no creo que haya una 'plandemia"

Más allá de la percepción de unos y otros, Iker Jiménez quiso dar voz a los más escépticos con el coronavirus a modo de dar la oportunidad de que sus argumentos, los que muchos de sus seguidores mantienen, pudieran ser escuchados. José Antonio Campoy, Javier Villamor y Jaime Garrido expusieron sus ideas (ver vídeo al final de la noticia).

Iker les rebatió. "Yo no creo que haya una 'plandemia'. Simón dijo que solo iba a haber dos o tres casos. ¿Eso no contradice a los señores de la 'plandemia'? Si quieres dar miedo lo lógico hubiera sido acojonar desde el principio", analiza Iker Jiménez. "El discurso durante dos meses es que aquí no pasaba nada, con doctores riéndose de las mascarillas y diciendo que no pasaba nada", recuerda. "Me reafirmo en lo que ya pensaba".

"Hay cosas contradictorias en el coronavirus: pero hay miles de muertos. Hay más solidez en lo que he visto, aunque haya contradicciones, que en lo otro. ¿Soy un ingenuo? puede ser", explica Iker Jiménez, que no 'compra' la teoría de la conspiración aunque eso le convierta en diana de las críticas de aquellos que antes le defendían.

"Para muchos seguiré siendo el carcelero del miedo y antes el justiciero que decía la verdad", lamenta. "No entiendo los cambios. Ahora soy un vendido a la izquierda que me reúno con Pedro Sánchez. Claro que me gustaría preguntarle cosas a él y Simón...", dice. En cualquier caso, Iker lo tiene "muy claro": "El fenómeno que ha variado todo es la Red".