Pelea de Pilar Yuste y Labrador con acusaciones, insultos y amenazas: "No vas a pisar Telecinco"

Fue su representante cuando el joven participó en el reality de MTV 'Gandía Shore'

Labrador y Macarena fue una de las parejas eliminadas -la otra fue María Jesús y Juani- de La casa fuerte. En el plató, el joven de Gandía Shore se reencontró con Pilar Yuste, colaboradora del programa y su exrepresentante.

Jorge Javier explicó que Labrador le había dicho que Pilar "le había sustraído pasta" cuando trabajaban juntos. "Que te quedabas dinero de sus bolos", le dijo. "Si has sido capaz de decir esto quiero que me lo digas aquí en la cara. ¿Tú eres capaz de demostrar eso?", estalló Pilar Yuste.

"¿Puede ser demandable si lo digo público? Yo se lo he dicho a Jorge en privado. ¿Por qué dejamos tú y yo de trabajar juntos?", preguntó Labrador. "Porque te largaste con otra persona. ¿Qué yo te he cogido a ti dinero? Anda, ve y hazte otra cara, que mañana y en una semana lo sabrás. Tú puedes decir lo que te dé la gana. Anda arréglate la cara de Don limpio que tienes porque es lo único que ha hecho en el concurso", continuó Pilar Yuste. "Me das una pereza...", añadió la representante, que le afeó haber hecho un mal concurso.

Labrador sobre Pilar Yuste: "Cuando me fui le jodió cuatro pueblos"

"Que te diga cómo me vendía, que no tenía que llamar ni a las salas, le prendía fuego el teléfono cuando salí de Gandía Shore, cuando me fui le jodió cuatro pueblos", explicó Labrador sobre su etapa en el reality de MTV, donde se dio a conocer con Ylenia Padilla.

"¿Pero quién ha dicho que tú no harías bolos?", preguntó Pilar Yuste. "No, no, tanto que me estás poniendo ahora patas para arriba...", respondió Labrador. "El carácter que me has conocido siempre", dijo ella. "Pues un carácter de mierda, hablando mal y pronto", respondió Labrador.

"¿Mierda? El único mierda que hay aquí eres tú, chulo de mierda", explotó Yuste. "No voy a hablar de mierda que todos los que están aquí saben que te huele aliento a tres metros", comentó el concursante. "Vamos a ver chaval, tú no me vas a insultar nunca más en tu vida imbécil, eres lo peor, no vas a pisar Telecinco como yo me llamo Pilar Yuste", espetó ella. "Estoy temblando", terminó Labrador.