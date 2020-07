'Sálvame' ataca a Antena 3 recordando el "robo" de Efrén Reyero: "Eras el fichaje estrella y acabaste estrellado" Ecoteuve.es 16/07/2020 - 20:04 0 Comentarios

El programa de Telecinco recuerda cómo la competencia se llevó al extronista

Sálvame contó este jueves con la presencia en plató de Efren Reyero, el primer tronista de la historia de Mujeres y hombres y viceversa. El también exfutbolista acudió al plató de Telecinco para dar más detalles sobre las famosas fiestas clandestinas que suelen organizar los jugadores de algunos equipos de Primera División.

Aprovechando la visita, Kiko Hernández recordó cómo, al comienzo de su carrera, Antena 3 fichó a Efrén cuando se acababa de convertir en todo un fenómeno televisivo en Telecinco. "Aquello fue casi como cuando empezó Gran Hermano, pero ocurrió algo. Hubo una guerra de cadenas, te ofrecieron un contrato millonario por irte a Antena 3...", empezó diciendo el presentador mientras el invitado respondía que a su cuenta bancaria "no llegó tanto". Fue entonces cuando el Hernández intentó sonsacar a Efrén los motivos por los que su desembarco en la competencia fue un fracaso.

"A mí me llegó que es verdad que mi contrato fue de 600.000 euros, pero yo ese contrato no lo vi", confirmó Reyero. "Eras el fichaje estrella de la cadena y acabaste estrellado. Duraste tres meses en pantalla", aseguró Kiko Hernández con desdén, intentando sacar los trapos sucios de aquella maniobra. "Allí se me prometió una cosa que no se cumplió y para mí que fue una manera de robar a un personaje súper importante de aquel momento de Telecinco", dijo el joven sobre él mismo.

Efren desvela que lo pasó "muy mal" en Antena 3

Gema López desveló que en DEC recibieron órdenes para tratarlo 'con algodones' en su primera entrevista en Antena 3. "Eras el niño bonito que llegaba a la cadena", recordó antes de destacar que igual su fichaje no funcionó porque el público de la cadena rival era muy diferente al de Telecinco.

Efrén se mostró de acuerdo y desveló que había pedido a los jefes de la competencia que le dieran formación. El invitado explicó que lo pasó "muy mal" al ver los 'feos' que le hizo el programa en el que trabajaba. "Iba a hacer reportajes y en el momento de salir me llamaban y me decían que ya no daba tiempo. Me hicieron sentir inferior", destacó Reyero. Finalmente, Gema López dejó caer que igual había sido "el capricho de alguien". "Puede que sí", reconoció misterioso Efrén.