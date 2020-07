'Sálvame' vuelve a la carga con Olvido Hormigos: "Tenemos su reacción y es tremenda" Ecoteuve.es 16/07/2020 - 16:13 0 Comentarios

El programa desveló el martes el mensaje que mandó la exconcejala

Sálvame ha vuelto a la carga después del paréntesis de este miércoles y ha recuperado el mensaje que Olvido Hormigos envió al programa en la madrugada del pasado martes para advertir advertir de que no hablasen de ella.

"Espero que no se diga de una palabra de mí o pondré una demanda por derecho al honor, la intimidad y la imagen", decía el mensaje que leyó el subdirector de Sálvame.

"El martes Olvido Hormigos envía este mensaje dándose por aludida sobre un tema que estamos tratando y que dejamos claro que nada tenía que ver con ella", ha relatado Kiko Hernández este jueves al comienzo de Sálvame.

Kiko Hernández: "¿Por qué se da por aludida? ¿Está preocupada? ¿Molesta?"

"Antonio David y Gustavo González trajeron pruebas de una famosa que podría estar manteniendo una doble vida. Volvemos a insistir que esta otra famosa no tiene nada que ver con Olvido Hormigos. Siempre lo hemos mantenido", ha comentado el presentador.

"Es ella, la exconcejala de Los Yébenes, la que se pone en contacto con nosotros. ¿Por qué se da por aludida? ¿Está preocupada? ¿Molesta? ¿Tiene miedo a que la relacionen con algo?", ha continuado Kiko Hernández. "Tenemos la reacción de Olvido Hormigos tras todo lo ocurrido y es tremenda, por no decir impactante", ha dicho el presentador, que ha prometido mostrarla a lo largo de la tarde.

Así sucedió todo en 'Sálvame' el lunes y el martes

Sálvame dedicó su programa del lunes y del martes a cebar un tema que supuestamente iba a sacudir la información del corazón. Según el magacín, una mujer famosa y casada estaría llevando "una doble vida" y se dedicaría "al oficio más antiguo del mundo".

El lunes, Sálvame calentó el asunto durante toda la tarde y ofreció a esa persona la posibilidad de pedir al programa tiempo para poder contárselo antes a su familia. No llamó, pero sí lo habría hecho su entorno.

Por ese motivo, Sálvame no dio su nombre y solo emitió un audio distorsionado donde hablaría de una supuesta comisión a una agencia. "Te vamos a dar ese tiempo", concedió el presentador Kiko Hernández. "No sé si mañana abriremos el programa con tu imagen y preguntándote directamente: ¿Eres tú? ¿Tú has ejercido la profesión más antigua del mundo?", dijo.

Martes: el programa recibe un mensaje de Olvido Hormigos

El martes, Sálvame retomó el asunto y confirmó que iba a dar dos días, a contar desde el lunes, a esa persona famosa antes de descubrir su identidad. "Durante 48 horas vamos a mantener el anonimato. Este miércoles se desvelará el nombre. Yo que tú lo diría", animó Kiko Hernández en Telecinco.

De forma paralela, el programa contó que otra famosa había mandado un mensaje a las 00.19 de la madrugada en el que advertía a los responsables del programa que no se hablase de ella. "Espero que no se diga de una palabra de mí o pondré una demanda por derecho al honor, la intimidad y la imagen", decía el mensaje que leyó el subdirector de Sálvame. "Hoy vamos a conocer el nombre de esa persona que no tiene por qué ser el mismo de la famosa que lleva una doble vida", aclaró después Kiko Hernández.

El patinazo de Kiko Hernández en 'Sálvame'

El programa, por lo tanto, manejaba dos nombres. Por un lado, el de la supuesta mujer que se dedicaría "al oficio más antiguo del mundo" y cuya identidad no iban a desvelar hasta el miércoles. Por otro, la mujer que escribió el programa de madrugada y cuyo nombre sí iban a descubrir.



Al final de la tarde se produjo el lío. Kiko Hernández estaba hablando con Gustavo González de la primera famosa, la de la supuesta doble vida. El presentador le hacía preguntas sobre cómo estaría actuando y, de pronto, pronunció el nombre de "Olvido".



Inmediatamente Kiko Hernández reconoció que había "cometido un lapsus" y explicó por qué había dicho ese nombre. Sálvame desveló que la persona que había enviado el mensaje de madrugada era Olvido Hormigos y Kiko se apresuró a explicar que por esa razón él "tenía ese nombre en la cabeza durante toda la tarde".

El presentador insistió una y otra vez que ella no tenía que ver con la otra persona, cuya identidad permanecía en secreto. "La persona que manda este mensaje es Olvido Hormigos, pero no tiene nada que ver con lo que cuenta Gustavo [la famosa que llevaría una 'doble vida']", volvió a dejar claro Kiko.



El miércoles, Sálvame no habló del tema. Silencio absoluto. Por el contrario, el programa desveló otro de los cebos que había lanzando estos días sobre un asunto polémico relacionado con tres toreros y unas supuestas peleas de gallos.